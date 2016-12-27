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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

برگزاری نشست تخصصی روسای پلیس آگاهی سراسر کشور

برگزاری نشست تخصصی روسای پلیس آگاهی سراسر کشور

رئیس پلیس آگاهی ناجاگفت: همایش تخصصی روسای پلیس آگاهی با حضور مسئولان درون و برون سازمانی به منظور استفاده از نقطه نظرات و بررسی عملکرد سال جاری، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی روسای پلیس آگاهی سراسر کشور، اظهار داشت: در این نشست  فرمانده نیروی انتظامی، رؤسا و مدیران ارشد پلیس آگاهی حضور خواهند داشت.

وی افزود: تبیین و تحلیل آخرین وضعیت جرایم کارکنان با تشریح چالش های موجود و علل ارتکاب، بررسی و ارزیابی عملکرد رده ها در امر مبارزه با جرایم خشن، قاچاق کالا ، ارز و همچنین بررسی عملکرد سال جاری نسبت به برنامه های ابلاغی از اهداف برگزاری این نشست می باشد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: هر یک از روسا و معاونان تخصصی پلیس آگاهی ناجا از جمله رئیس بازرسی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونان مبارزه با جرایم جنایی، سرقت و جرایم اقتصادی نیز در این نشست آخرین وضعیت عملکردی حوزه مرتبط را ارزیابی و بررسی خواهند کرد.

سردار مقیمی تصریح کرد: روسای پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان های البرز، اصفهان و بوشهر در خصوص موفقیت ها و موانع اجرای ماموریت های صیانتی به ارائه گزارش خواهند پرداخت.

نشست تخصصی رؤسای پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان‌های سراسر کشور، روز چهارشنبه ۸ دی ماه ۹۵ در محل سالن فجر ستاد فرماندهی ناجا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3861589

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