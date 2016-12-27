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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

درچهارمحال و بختیاری؛

۱۰میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد

۱۰میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد

شهرکرد- رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۱۰میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان چهارمحال وبختیاری خبر داد.

اسماعیل پیرعلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۲۰ شرکت دانش بنیان که از این تعداد ۴۰ واحد فناور در مرکز رشد و ۷۰ شرکت در پارک علم و فناوری مستقر شده اند در این استان فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: تا پایان سال گذشته در پارک علم و فناوری استان بیش از ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است.

وی گفت: در سال گذشته صادرات محصولات دانش محور به مبلغ بیش از ۲۵۰ هزار دلار توسط شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری انجام شده است.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: در سال ۹۴ بیش از ۱۵ تفاهم نامه با مراکز علمی دستگاه های اجرایی استان منعقد شده است.

پیرعلی تاکید کرد: مجتمع کارگاهی شهدای علم و فناوری پارک استان در مساحت سه هزار و ۸۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال خریداری و تجهیز شده که ۱۱ شرکت فناور دانش بنیان با اشتغالزایی برای ۳۵ نفر در این مجتمع فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 3861655

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