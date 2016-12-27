طرح جدید کری؛ رسمیت هویت یهودی «اسرائیل» و حذف حق بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فلسطینی «القدس» به نقل از منابع آگاه نوشت: کلیات این طرح که قرار است طی روزهای آینده ارائه شود، نشان می دهد که کری سعی در پیدا کردن راهی برای به رسمیت شناخته شدن «هویت یهودی اسرائیل»، تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ همراه با مبادله اراضی و باقی ماندن ۷۵ الی ۸۰ درصد از شهرک نشینان صهیونیست ساکن کرانه باختری تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی را دارد.

بر اساس این طرح، طرف فلسطینی باید «یهودیت اسرائیل» را به رسمیت بشناسد و در مقابل، اسرائیل هم کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی را به رسمیت بشناسد و سپس طرفین پایان منازعه میان خود را اعلام کنند.

بر اساس گزارش این روزنامه، سند مذکور هیچ اشاره ای به حق بازگشت آوارگان فلسطین یا پرداخت غرامت مادی به آنها نکرده است و مساله قدس را هم مورد بررسی قرار نداده است، اما اتخاذ تدابیر امنیتی در منطقه رود اردن و اتخاذ بسیاری از ساز و کارهای فنی پیشرفته را که زیر نظر سازمان ملل خواهند بود، مورد بررسی قرار داده است.