سخنرانی سیدحسن نصرالله در مراسم شیخ الجبری دقایقی دیگر آغاز میشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مراسم سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت شیخ «عبدالناصر الجبری» یکی از علمای برجسته مقاومت تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

در همین راستا، شیخ عبدالناصر الجبری دبیرکل جنبش الامه لبنان که یکی از علمای مقاومت و فعال در حوزه وحدت بود، پنج شنبه ۲ دی ماه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

این عالم لبنانی در سال ۱۹۵۸ میلادی در بیروت پایتخت لبنان دیده به جهان گشود و پس از گذراندن دروس مقدماتی در این کشور، برای تحصیلات تکمیلی به مکه عزیمت نمود و مدرک دکترای خود را از دانشگاه پژوهش های اسلامی این شهر دریافت کرد.

وی علاوه بر اینکه دبیرکل جنبش الامه لبنان بود، رئیس دانشکده الدعوه الاسلامیه در بیروت و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز بود.