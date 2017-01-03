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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۳۷

با مطالعه کتاب «زندگی در کار»؛

لذت کشف آنچه را برای انجام دادنش به دنیا آمده‌اید، تجربه کنید!

لذت کشف آنچه را برای انجام دادنش به دنیا آمده‌اید، تجربه کنید!

کتاب «زندگی در کار»، نوشته توماس مور، از سری کتاب‌های ایگوِ (روانشناسی تحلیلی) نشر هیرمند، راهی بازارکتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توماس مور متولد ۸  اکتبر ۱۹۴۰، در شهر دیترویت ایالت میشیگان آمریکا، نویسنده کتاب پرفروش «مراقبت از روح (۱۹۹۲)» و بیست کتاب دیگر، در کتاب حاضر تحت عنوان «زندگی در کار» عمیقاً به مساله معنویت و بارآوری روح و جان انسان‌ها در زندگی پرداخته است. او خودش یک کشیش، نوازنده، استاد دانشگاه و همچنین روان‌درمانگر بوده و تأثیر تفکرات و نوشته‌های کارل یونگ و جیمز هیلمن در آثار او به وضوح به چشم می‌خورند.

راز بزرگی که مور در این کتاب از آن پرده برداشته، این است که موفقیت و خوشبختی شخصی ما در گرو موفقیت و خوشبختی دیگران و در کل، جهان است. اما مور این راز را به قدری ماهرانه و ظریف به مخاطب خود می‌آموزد که می‌توان آن را به عنوان سرمشق زندگی خود قرار داد.

شاید اصلی‌ترین هدف مور از تالیف این کتاب این بوده است که به ما کمک کند تا زندگی بهتری به ویژه در حیطه شغلی داشته باشیم. هر انسان بالغ تقریباً نیمی از زندگی‌اش را صرف شغلش می‌کند. افراد زیادی هستند که موفقند، اما احساس خوشبختی نمی‌کنند. تعداد بیشتری از افراد هم اصلا احساس موفقیتی ندارند و مدام در جست‌وجوی آنند. مور به صورت پایه‌ای، عملی، و کاملا موثر به ما می‌آموزد که برای خود یک زندگی پرمعنا و سرشار از موفقیت و خوشبختی بسازیم.

کتاب «زندگی در کار» با ترجمه بابک نجفی و فاطمه رفیعی در ۲۳۶ صفحه از سوی نشر هیرمند منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شده است.

کد مطلب 3862165

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