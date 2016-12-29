به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در سومین گردهمایی روسای دانشگاه ها با پلیس اصفهان با گرامی‌ داشت یاد و خاطره حماسه نهم دی ماه، گف: کار تحقیق و پژوهش و ارتباط با مراکز علمی یکی از اقدامات بسیار خوب نیروی انتظامی است که هر سال نیز این اقدامات تقویت می شود؛ این نیرو توانسته در عملیات ها و ماموریت هایش از ارتباط با اساتید حوزه و دانشگاه بهره های مفید و لازم را ببرد.

وی با بیان اینکه مراکز علمی، ذخیره های کشور هستند، به نقش تاثیرگذار دانشگاه ها در پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: همه مراکز علمی و دانشگاهی برای نیروی انتظامی از جایگاه خاصی برخوردار هستند، با افتخار اعلام می کنیم که اگر ناجا موفقیت هایی در انجام ماموریت هایش به دست می آورد با همکاری و تعامل این مراکز بوده است.

فرمانده ناجا، ارتباط و تعامل با مراکز علمی، اساتید دانشگاهی و نخبگان جامعه را یکی از اهداف راه اندازی دفاتر تحقیقات کاربردی در فرماندهی انتظامی استان ها، معاونت ها و پلیس های تخصصی عنوان کرد و افزود: ماموریت اصلی این دفاتر این است که نیازمندهای ناجا را با همکاری این مراکز برآورده کنند.

سردار اشتری، دانش بنیانی و دانش محوری را اصلی مهم برای رسیدن به پلیس حرفه ای عنوان و تصریح کرد: چشم انداز نیروی انتظامی در افق ۱۴۰۴، این است تا در پایان این سال به پلیس اول منطقه تبدیل شود که در این زمینه نیازمند همکاری دانشگاه ها هستیم.

این مقام ارشد نیروی انتظامی کشور به جایگاه برتر علمی این نیرو در سطح کشور اشاره کرد و عنوان داشت: امروز نیروی انتظامی در زمینه تولید مقاله، پایان نامه، ترجمه و تالیف کتاب و انتشار فصلنامه فعالیت های قابل توجهی انجام داده که در طبقه بندی علمی کشور یک امتیاز محسوب می شود.

وی با انتقاد از نحوه تهیه پایان نامه های دانشجویی، گفت:باید اساتید دانشگاهی سعی کنند تا پایان نامه های دانشجویی کاربردی باشد و بتواند به نیروی انتظامی در انجام ماموریت ها و عملیات هایش کمک کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز کشور ما از نعمت بزرگ امنیت برخوردار است، گفت: برای ایجاد امنیت در کشور نیروهای زیادی تلاش می کنند اما باید به مرحله ای برسیم که مردم هیچ گونه نگرانی نداشته و امنیت را با تمام وجود احساس کنند.

وی، نیروی انتظامی را مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی و اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: البته این اقتدار باید همراه رافت، عدالت و مهربانی برای مردم باشد.

سردار اشتری بر ایجاد امنیت برای همه مردم ایران تاکید کرد و اظهار داشت: پلیس، امنیت را برای همه مردمی که طبق قانون به عنوان شهروند کشور محسوب می شوند با هر دین، مذهب و آیینی که داشته باشند، ایجاد می کند و هیچ تفاوتی برای افراد و گروه ها قائل نیست.

وی افزود: پلیس با کسانی که از قانون تخلف کرده، به حقوق مردم تعرض و شهرها، روستاها و مرزها را ناامن کنند با اقتدار و در سریع ترین زمان ممکن برخورد می کند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه رقم خلافکاران نسبت به جمعیت کشور اندک است، گفت: ما معتقدیم پلیس باید با ۹۸ درصد مردم از طریق عطوفت و مهربانی برخورد کند و حتی در صورت تخلف رانندگی نیز حق توهین و بی احترامی به آنان را ندارد.

سردار اشتری با بیان اینکه کاهش جرایم در کشور اولویت اول نیروی انتظامی است، تصریح کرد: البته پلیس در این زمینه کمترین سهم را دارد و دستگاه ها، وزارتخانه ها، مراکز علمی و رسانه ها و صدا و سیما باید به صورت جدی وارد میدان شوند.

فرمانده ناجا، آگاه سازی مردم را بهترین راه برای کاهش آسیب ها و جرایم عنوان کرد و گفت: با اقدامات آگاهی بخش که توسط پلیس راهور و همکاری صدا و سیما صورت گرفت امسال ۱۳۰۰ نفر کمتر از سال گذشته در اثر حوادث رانندگی کشته شدند که می توانیم از همین الگو در تمام آسیب ها و جرایم استفاده کنیم و قطعاً با یک کار علمی نتیجه خوبی نیز به دست خواهیم آورد.

فرمانده ناجا خاطر نشان کرد: امیدواریم با ارتباط خوبی که با مراکز علمی و دانشگاهی داریم بتوانیم میزان آسیب های اجتماعی و جرایم را کاهش دهیم.