ارائه ۹۸ راهکار برای پیشگیری «فرار از خدمت» به مسئولان

گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فراتی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران در هجدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان تهران افزود: اولین همایش پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح در سال ۷۱ در سازمان صنایع وزارت دفاع برگزار شد و به طور سیستماتیک ۴ برنامه پنج ساله را پشت سر گذاشتیم.



وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله اول از سال ۷۷ تا ۸۱ با موضوع آسیب شناسی جرایم و تخلفات، برنامه پنج ساله دوم از سال ۸۱ تا ۸۶ با عنوان آسیب زدایی و تحلیل و بررسی محیط جغرافیایی در افزایش و کاهش جرایم کیفری و برنامه سوم از سال ۸۷ تا ۹۱ با رویکرد آینده پژوهی به اجرا درآمد و گفت: مجموعه نیروهای مسلح طی این سال ها در این راستا حرکت کردند و برنامه پنج ساله چهارم از سال ۹۲ آغاز و باقی مانده آن امسال و سال آینده به اجرا در می آید.



حجت الاسلام فراتی خاطر نشان کرد: با توجه به سه برنامه قبلی ۵ ساله، با نظر رئیس سازمان قضائی و نیز ستاد کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیدیم که راهکارهایی در خصوص کاهش نرخ جرایم در برنامه چهارم عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: در بررسی علت جرم فرار از خدمت بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ راهکار در راستای کنترل این جرم ارائه شد که مشترکات آن در قالب ۹۸ راهکار پیشگیری فرهنگی اجتماعی، قضائی و کیفری تقسیم بندی و به مسئولان نیروهای مسلح ابلاغ شد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از اهداف بعثت پیامبران (ص) عنوان کرد و گفت: قیام به قسط به معنی پیشگیری از وقوع جرم است که باید آن را اجرا کنیم.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه پیشگیری از وقوع جرم از مسائل مهم و حساس قوه قضائیه است و دستگاه های دیگر نیز در این خصوص باید فعال باشنداشاره و تصریح کرد: می توانیم ادعا کنیم با تلاش های سازمان قضائی و مجموعه نیروهای مسلح در همه ابعاد و ارکان در راستای پیشگیری از قوع جرم شاهد کاهش نرخ جرایم در بسیاری از زمینه ها بوده ایم.