بعد از المپیک۲۰۲۰ نوبت مربیان ماست/فدراسیون والیبال شفاف سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام محمودی با بیان اینکه روند فدراسیون برای انتخاب سرمربی، روندی درست و طبیعی است، گفت: این روند زمان بر خواهد بود، چون باید مربی را برای هدایت تیم ملی انتخاب کنیم که توانایی تاثیر در رشد و توسعه والیبال ایران داشته باشد.

وی با بیان اینکه گزینه های مد نظر فدراسیون همانند آناستازی و استویچف مربیان خوبی بودند، گفت: متاسفانه اهداف چهار سال آینده فدراسیون در نظر افکار عمومی به عنوان شرط برای سرمربیان تلقی شده که باید فدراسیون در این زمینه شفاف سازی کند.

کارشناس والیبال با تاکید بر اینکه هیچ مربی طراز اول جهان این اهداف را به عنوان شرط نمی پذیرد، تاکید کرد: والیبال ایران در چندین سال اخیر به گونه ای رشد و توسعه یافته که بسیاری از مربیان برتر جهان دوست دارند، به ایران بیایند و در تیم ملی کشورمان توانایی خود را بیازمایند. اهداف والیبال ایران نیز استراتژی و برنامه آینده است که باید تمامی برنامه ها از جمله انتحاب سرمربی برای رسیدن به اهداف پیش رو باشند.

وی با یادآوری اینکه فدراسیون باید سه اولویت سطح فنی، مدیریت و ارتباطات بین المللی را برای انتخاب سرمربی مدنظر داشته باشد، گفت: امیدوارم در یک ماه آینده خبرهای خوبی درباره جذب سرمربی منتشر شود، البته اگر تا آغاز پلی آف سرمربی جدید انتخاب شود، خیلی بهتر است، اما اگر انتخاب نشد به این معنی نیست که بعد از این تاریخ دیگر امید به والیبال ایران برای افتخار آفرینی در رویدادهای پیش رو وجود ندارد.

محمودی در پایان گفت: آموزش مربیان ایرانی در کنار سرمربی جدید نیز نباید فراموش شود. به نظر من والیبال ایران توانایی لازم برای استفاده از مربیان خوب داخلی برای تیم ملی بعد از المپیک ۲۰۲۰ را دارد. این موضوع نیز باید یکی از اهداف فدراسیون والیبال در چهار ساله آینده باشد تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی، مربیان خوب به دیگر کشورها نیز معرفی کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: اگر در این زمینه موفق عمل کنیم، مشکلاتی همچون انتخاب سرمربی خارجی نخواهیم داشت و حتی می توانیم حرف های زیادی در جهان برای دفاع از مربیان ایرانی داشته باشیم.