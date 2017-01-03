جزئیات آزمون های ارزشیابی/ انتشار دفترچه دکتری پزشکی از اواخر دی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام جزئیات آزمون های ملی و ارزشیابی دانش آموختگان در رشته های دندانپزشکی و داروسازی گفت: سه آزمون به طور همزمان روز پنجشنبه ۱۶ دی برگزار می شود.