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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۸

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

جزئیات آزمون های ارزشیابی/ انتشار دفترچه دکتری پزشکی از اواخر دی

جزئیات آزمون های ارزشیابی/ انتشار دفترچه دکتری پزشکی از اواخر دی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام جزئیات آزمون های ملی و ارزشیابی دانش آموختگان در رشته های دندانپزشکی و داروسازی گفت: سه آزمون به طور همزمان روز پنجشنبه ۱۶ دی برگزار می شود.

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه آزمون جایابی و ملی برای دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز پنجشنبه ۱۶ دی ماه برگزار می شود.

وی افزود: ۱۲۰ نفر در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی، ۸۰ نفر در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور  و ۲۱۰ نفر هم در آزمون ملی دندانپزشکی شرکت می کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: هر سه آزمون به صورت همزمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

وی همچنین درباره آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی اظهار داشت: ثبت نام آزمون از بهمن ماه آغاز می شود و دفترچه راهنمای ثبت نام از اواخر دی ماه ۹۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

کد مطلب 3867212

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