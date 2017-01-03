جزئیات آزمون های ارزشیابی/ انتشار دفترچه دکتری پزشکی از اواخر دی

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه آزمون جایابی و ملی برای دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز پنجشنبه ۱۶ دی ماه برگزار می شود.
وی افزود: ۱۲۰ نفر در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی، ۸۰ نفر در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و ۲۱۰ نفر هم در آزمون ملی دندانپزشکی شرکت می کنند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: هر سه آزمون به صورت همزمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.
وی همچنین درباره آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی اظهار داشت: ثبت نام آزمون از بهمن ماه آغاز می شود و دفترچه راهنمای ثبت نام از اواخر دی ماه ۹۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.
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