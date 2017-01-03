روزانه ۲تن مواد مخدر کشف می شود/قاچاق با حذف اعدام افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود زاهدیان در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بحث مواد مخدر به عنوان یکی از پنج تهدید، جامعه جهانی را در معرض خطر قرار داده است. همجواری بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در همسایگی ایران تکلیف ما را در راه مبارزه با جریان های قاچاق مواد مخدر بسیار سخت می کند. امروز پلیس ایران بزرگترین کاشف مواد مخدر در سطح دنیاست و مرجعی است برای پلیس های دیگر و الگوی پلیس های دیگر جهان شده و دستاوردهایش را به پلیس های دیگر منتقل می کند.

وی عنوان کرد: طی سنوات گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش داشته و امسال پیش بینی می شود بیش از ۷ هزار تن مواد در این کشور کشت و برداشت شود و این پدیده یک سونامی برای جهان است. در راستای این پدیده شوم در بعد مواد مخدر سنتی که ریشه گیاهی دارند و چه مواد صنعتی که تولیدات غرب است این رسالت را داریم که ظرفیت های اجتماعی را در راه مبارزه با مواد مخدر افزایش دهیم تا با این پدیده شوم برخورد منسجم و سازمان یافته مردمی را داشته باشیم.

بیش از ۷۵ درصد کشفیات در استانهای شرقی و مرزی است

زاهدیان افزود: از این رو بحث های مشاوره ای و آموزشی برای مردم را افزایش داده ایم تا پیشگیری و درمان اعتیاد به عنوان یک اصل در بحث پیشگیری مطرح باشند. با شناسایی نقاط آسیب زا و شیفت امکانات به مرزهای شرقی، بیشترین کشفیات را در استان های شرقی و مرزی داریم که بیش از ۷۵ درصد از آمار را به خود اختصاص می دهند که بالغ بر ۴۸۲ تن و ۵۰۰ کیلو کشفیات داشته ایم که بی نظیر است. در روز حدود دو تن کشف مواد در کشور داشته ایم که این ناشی از تلاش مضاعف همکارانم در پلیس است. البته این فقط کشفیات پلیس است، سپاه و وزارت اطلاعات و گمرک همکاران ما هستند که کشفیاتشان را جدا اعلام می کنند.

متلاشی شدن ۱۸۲۵ باند قاچاق مواد مخدر فعال در سال جاری

وی گفت: در این راستا شبکه ها و باندهای قاچاق بیش از هرار و ۸۲۵ باند فعال در ۹ ماه اول امسال متلاشی شده اند. بالغ بر صد و ۸ هزار نفر معتاد را جمع آوری کرده ایم و به مراجع درمانی و قضایی معرفی شده اند و نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش معرفی داشته ایم این در حالی است که زیر ساخت های لازم درباره جمع آوری معتادان متجاهر هنوز کاملا تکمیل نشده و منابع باید تامین شود و دستگاه های مسئول با توجه به رشد اعتیاد توانمندی هایشان را به روز کنند.

وی یادآور شد: در حوزه دستگیری قاچاقچیان دو درصد افزایش دستگیری داشته ایم. این نشان می دهد که با تمرکز پلیس بر روی فعالیت باندها و رصدهای اطلاعاتی در آینده ای نه چندان دور می توانیم موفق تر عمل کنیم.

زاهدیان عنوان کرد: نصیر بامری بزرگترین قاچاقچی بود که ۱۱ شبکه را هدایت می کرد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اموال او توقیف شده است. وی در سیستان دستگیر شد و پرونده او همچنان در حال بررسی است. افراد زیادی درباره پرونده این قاچاقچی دستگیر شده اند و ۱۵ نفر به عنوان مباشر او در سطح کشور شناسایی و دستگیر شده اند و ۳۰۰ نفر هم به صورت خورده فروش و توزیع کننده دستگیر شده اند. وی ۵۰ ساله است و ۱۵ ساله بود که قاچاق می کرد و در طول ۴ سال گذشته به صورت شاهراه مواد مخدر را در حوزه خلیج فارس و کشورهای افریقایی اقدام به توزیع مواد می کرد باند تمساح خلیج فارس زیر مجموعه این متهم بود.

ورود مواد مخدر در قالب جاسازی های پیشرفته

وی گفت: طی ۹ ماهه گذشته ۶۷۸ قبضه سلاح گرم شناسایی و کشف شده است. مواد مخدر در قالب جاسازی های پیشرفته وارد کشور می شود. آنچه که در داخل شهرها کشف می شود و در عمق شهرها شناسایی می شود بسیار پیچیده است. هرچه از مرزها فاصله می گیریم حجم مواد کم تر می شود و در برخی از استان ها به سانت و گرم می رسد شناسایی و رصد این مواد در جای جای کشور بسیار سخت است. جا دارد از تک تک همکارانم که در شناسایی شبکه ها نقش دارند تشکر کنم. تاکنون بیش از ۳ هزار شهید داده ایم و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم شده اند. این نکته جای تامل دارد که از لحاظ تجهیزات و امکانات برای شناسایی جاسازی ها محدودیت هایی داشتیم و امیدواریم با عنایت مسئولین بعد از برداشته شدن تحریم ها و افزایش همکاری ها این تجهیزات در اختیار ما قرار بگیرد.

وی در ادامه با برشمردن جاسازی های مواد در قالب بافت فرش با تار و پود تریاک و مجسمه هایی با پایه مواد مخدر گفت: برای این شناسایی ها خیلی وقت و انرژی صرف می شود و امیدواریم که این ادامه دار باشد و درست اطلاع رسانی شود تا مردم شاهد تلاش های همکارانم باشند.

زاهدیان گفت: اساسا مواد سنتی رتبه اول مصرف را در کشور دارد و یک مقدار هم گرایش به سمت گل و ماری جوانا افزایش یافته است اما شیشه مورد اقبال جوانان است و باید به صورت جدی با آن برخورد شود کنترل های فردی می تواند قدرت نه گفتن افراد را بالا ببرد و باید ایمنی جامعه را در برابر مصرف مواد مخدر افزایش دهیم. پلیس کار برخوردی و سلبی اش را انجام می دهد باید بخش تقاًضا را کنترل کنیم تا تلاش هایمان برای مردم قابل رویت باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مزرعه های کاشت ماری جوانا گفت: اگر کسی به صورت گلخانه ای هم مواد بکارد دستگیر می شود و به مراجع معرفی می شود حتی به صورت موردی هم با این افر اد برخورد می شود.

روزانه ۲۰۰ خورده فروش موا مخدر در تهران دستگیر می شوند

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره گورخواب ها در نصیرآباد گفت: گورخواب ها معتاد متجاهر نبودند فقط یک نفرشان معتاد بود که از کمپ بیرون آمده بود. ما هر روز دستگیری خورده فروش داریم. در تهران روزانه ۲۰۰ نفر بازداشت می شوند و به مراجع قضایی منتقل می شوند. در این رابطه یک خلا قانونی داریم و آن این است که برخی از محکومان جریمه می شوند و با پرداخت پول دوباره ازاد می شوند و به چرخه توزیع مواد برمی گردند. ما وظیفه مان را در این زمینه انجام می دهیم امسال دو درصد دستگیری ها افزایش داشته است که نشان دهنده عزم جدی برای مبارزه است.

زاهدیان گفت: هزار و ۲۷۹ نفر در بحث درگیری مسلحانه دستگیری داشته ایم و تلفات ۲۴ درصد بیشتر شده و در این ۹ ماه ۶ شهید داده ایم.

وی گفت: مبارزه با دانه درشت ها در بحث مواد مخدر ادامه دارد. ما در مقابل یک جریان مافیایی و سخت قرار داریم و در پرونده ای که کار می کنیم اجزای مختلف و زوایای پنهانی دارد باید ریشه ای برخورد کرد. برای همین اطلاع رسانی آن محدود انجام می شود. ما در اطلاع رسانی به خاطر ملاحظات کاری خودمان دیر اقدام می کنیم اما تلاش ها و مبارزات ادامه دارد.

وی درباره مرزبانی گفت: در مرزبانی هم رده مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و اقداماتمان تنگاتنگ است. با کشورهای افغانستان و پاکستان هم همکاری نزدیک داریم. یک مرکز فرماندهی با مرکزیت تهران با حضور افسران رابط داریم که عملیات های مشترک مرزی را هم با هم داشته ایم. در بحث برخورد با شبکه های قاچاق همکاری مشترک هم داشته ایم که تلاشمان این است که این همکاری ها رشد پیدا کند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: کشف مواد در زندان ها را باید از خود سازمان زندان ها پیگیری کرد. مردم می توانند از طریق ۱۱۰ اطلاعات خود را اعلام کنند تا پلیس وارد عمل شود.

وی گفت: ۴۰ درصد محموله هایی که به کشور وارد می شوند کشف می شوند و بقیه بخش مصرف داخلی معتادان است و بخشی دیگر ترانزیت می شود.

زاهدیان افزود: در مدارس بحث اعتیاد تاثیرگذار است. بحث آموزش دانش آموزان باید افزایش پیدا کند و اولیا و مربیان باید آموزش ببینند. ناجا در جلسات انجمن اولیا و مربیان حضور دارد و امیدواریم که این همکاری ها افزایش داشته باشد هرچقدر اطلاع رسانی کنیم و آگاهی بالاتر برود در بحث پیشگیری موفق تر هستیم.

وی یادآور شد: در خصوص بحث حذف اعدام در شرایط موجود کشور، باید با احتیاط برخورد شود. مجلس و دولتمردان پیگیر ماجر ا هستند با توجه به شرایط موجود کشور و مجازات های جایگزین اگر مجازات اعدام حذف شود در برخی مناطق با افزایش قاچاق رو به رو هستیم ما به دنبال مجازات های جایگزین هستیم و هیچ وقت دنبال حذف کامل مجازات اعدام نیستیم.