تحویل «بی سایه» به جشنواره/ فیلمی که تصویرگر روابط انسانی است

ابوالفضل صفاری کارگردان فیلم سینمایی «بی سایه» که فرم حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است، گفت: نسخه نهایی این فیلم سینمایی مدتی پیش برای حضور در این دوره از جشنواره فیلم فجر به دبیرخانه ارسال شده است و امیدوارم برای رقابت در بخش مسابقه انتخاب شود.

وی ادامه داد: این فیلم موسیقی ندارد و آنچه که به عنوان موسیقی در آن استفاده شده در سرصحنه ضبط شده است. در واقع بر اساس داستان «بی سایه» یک گروه موسیقی خیابانی حضور داشتند و اجرای موسیقی آن ها سرصحنه برای فیلم استفاده شده است.

این کارگردان توضیح داد: صداگذاری فیلم توسط حسین قورچیان انجام شد و تدوین آن بر عهده ابراهیم سعیدی بود. «بی سایه» به مدت ۹۴ دقیقه آماده نمایش شده است.

وی ادامه داد: این فیلم داستان یک خانواده ای است که یک کمپ راه انداخته اند و مردم را برای دیدن بهترین غروب دنیا دعوت می کنند. بیشترین سکانس های این فیلم در یزد فیلمبرداری شده است.

صفاری در پایان با تاکید براینکه «بی سایه» فیلمی درباره روابط انسانی است، گفت: نادر فلاح، روشنک گرامی، امیررضا وزیری، منظر لشگری پور، خسرو بامداد، سامان صفاری، مسعود مهرگان، مهرزاد مهرکیش، حسین رشید قامت، محمد صادق یزدانی، سیدضیا مدیر طاهری، مرتضی نسیم سبحان، محمد جباری، میترا شیرکوند، ملیحه خوشنام، سپیده سروی، آرزو اشراقی و پژمان بازغی بازیگران اصلی این فیلم هستند.