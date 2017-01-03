نعمت‌الله نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی مرز کوله‌بری این شهرستان طی چند روز آینده خبر داد و تصریح کرد: در راستای بازگشایی چند مرز کوله بری در کشور، در استان کرمانشاه نیز این اتفاق صورت گرفت.

معاون فرماندار قصرشیرین افزود: هم چنین با پیگیری های صورت گرفته مرز کوله بری شهرستان قصرشیرین نیز در دستور اقدام قرار گرفت و طی روزهای آینده بازگشایی می‌شود.

وی هدف از این اقدام را، رفاه حال مرزنشینان قصرشیرینی و ارتقا و توسعه سطح اقتصادی این شهرستان اعلام کرد و گفت: بالا بردن بنیه اشتغال شهرستان نیز از دیگر اهداف فعال شدن بحث کوله بری در این منطقه است.

کوله‌بران مجاز به واردات ۷۵ قلم کالا به جز مواد غذایی هستند

نازپرورده از مجاز بودن مرزنشینان کوله بر برای واردات ۷۵ قلم کالا از طریق مرز قصرشیرین خبر داد و گفت: این افراد مجازند تا سقف ۲ میلیون تومان در هر سفر کالا وارد کنند.

وی در پاسخ به اینکه کوله بران مجاز به واردات چه نوع کالاهایی بوده و آیا مجاز به واردات مواد غذایی هستند؟ تاکید کرد: واردات مواد غذایی از این طریق ممنوع است.

خروج انبوه کالاهای وارداتی کوله بری از شهرستان ممنوع است

وی واردات لوازم خانگی و اقلامی چون ماشین لباسشویی، کولر، انواع لوازم خانگی و کالاهایی از این دست را مجاز دانست.

معاون فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: کوله بران مجازند که کالاهای خود را در سطح شهرستان قصرشیرین برای فروش به خریداران(اعم از مردم قصرشیرین یا سایر هم وطنان و مسافران) عرضه کنند اما هیچ کس اجازه خروج انبوه این کالاها از شهرستان قصرشیرین را به سایر نقاط ندارد.