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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

گشایش اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک پاسارگاد

گشایش اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد آماده گشایش اعتبارات اسنادی دیداری، برای تمامی گروه‌های کالایی مورد نیاز واردکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: این بانک آمادگی دارد در اجرای بخشنامه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات اسنادی دیداری، برای تمامی گروه‌های کالایی مورد نیاز واردکنندگان که دارای ثبت سفارش با نوع تأمین ارز متقاضی و نوع عملیات بانکی هستند، گشایش کند. 

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، میزان پیش پرداخت تعیین خواهد شد که حداقل آن ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود و بر مبنای نرخ هر دلار، معادل ۳۶ هزار ریال، به‌طور علی‌الحساب، هنگام گشایش اعتبار اعتبار از متقاضیان دریافت خواهد شد. این مبلغ در خصوص سایر ارزها متفاوت خواهد بود. 

مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک پاسارگاد همچنین تاکید کرد: فروش و تأمین ارز اعتبار اسنادی (توسط بانک‌مرکزی) در زمان معامله اسناد، بر مبنای ۱۰۰ درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام که کمتر باشد) و به ‌شرط عدم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری صورت می‌پذیرد. 

رفیعی با اشاره به سایر خدمات ارزی بانک‌پاسارگاد تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد در ارایه انواع خدمات ارزی به هم‌میهنان عزیز پیشتاز است. به‌طوری‌که این بانک‌ آمادگی دارد بر اساس بخشنامه‌های ارزی بانک‌مرکزی انواع نقل و انتقالات ارزی مشتریان را از داخل به خارج و حواله‌های وارده به نفع مشتریان را در اسرع وقت دریافت کند و در اختیار آنان قرار دهد.

وی اضافه کرد: انواع خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی، قبول و معامله اعتبارات اسنادی صادراتی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، ثبت سفارش بروات اسنادی و ... را به مشتریان گرامی ارایه می‌کند. همچنین خرید ارز از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی، ارز مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، دفاتر نمایندگی‌های سیاسی در ایران و دفاتر نمایندگی بانک‌ها به نرخ ارز آزاد نیز در بانک‌پاسارگاد ‌انجام می‌شود. 

مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک پاسارگاد همچنین اعلام کرد مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی است.

کد مطلب 3867577

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