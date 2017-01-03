گشایش اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی بانک پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: این بانک آمادگی دارد در اجرای بخشنامه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات اسنادی دیداری، برای تمامی گروههای کالایی مورد نیاز واردکنندگان که دارای ثبت سفارش با نوع تأمین ارز متقاضی و نوع عملیات بانکی هستند، گشایش کند.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، میزان پیش پرداخت تعیین خواهد شد که حداقل آن ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود و بر مبنای نرخ هر دلار، معادل ۳۶ هزار ریال، بهطور علیالحساب، هنگام گشایش اعتبار اعتبار از متقاضیان دریافت خواهد شد. این مبلغ در خصوص سایر ارزها متفاوت خواهد بود.
مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی بانک پاسارگاد همچنین تاکید کرد: فروش و تأمین ارز اعتبار اسنادی (توسط بانکمرکزی) در زمان معامله اسناد، بر مبنای ۱۰۰ درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام که کمتر باشد) و به شرط عدم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری صورت میپذیرد.
رفیعی با اشاره به سایر خدمات ارزی بانکپاسارگاد تصریح کرد: بانکپاسارگاد در ارایه انواع خدمات ارزی به هممیهنان عزیز پیشتاز است. بهطوریکه این بانک آمادگی دارد بر اساس بخشنامههای ارزی بانکمرکزی انواع نقل و انتقالات ارزی مشتریان را از داخل به خارج و حوالههای وارده به نفع مشتریان را در اسرع وقت دریافت کند و در اختیار آنان قرار دهد.
وی اضافه کرد: انواع خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی، قبول و معامله اعتبارات اسنادی صادراتی، صدور انواع ضمانتنامههای ارزی، ثبت سفارش بروات اسنادی و ... را به مشتریان گرامی ارایه میکند. همچنین خرید ارز از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی، ارز مربوط به سرمایهگذاران خارجی، دفاتر نمایندگیهای سیاسی در ایران و دفاتر نمایندگی بانکها به نرخ ارز آزاد نیز در بانکپاسارگاد انجام میشود.
مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی بانک پاسارگاد همچنین اعلام کرد مرکز مشاوره و اطلاعرسانی بانکپاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی است.
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