یکسال زندان و جریمه مالی در صورت سفر به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، وزارت خارجه کره جنوبی طی بیانیه ای اعلام کرد که به خاطر مسائل امنیتی و حفظ جان اتباع کشورش، ممنوعیت سفر شهروندانش به افغانستان و پنج کشور دیگر را تا ۳۱ جولای سال ۲۰۱۷ تمدید کرده است.

این پنج کشور دیگر شامل عراق، لیبی، یمن، سومالی و سوریه هستند.

در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی همچنین آمده است که شخصی که از این ممنوعیت سرپیچی کند به یکسال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ ۱۰ میلیون وان کره جنوبی (معادل ۸۲۷۰ دلار آمریکا) محکوم خواهد شد.

وزارت خارجه کره جنوبی همچنین اعلام کرد که این ممنوعیت به خاطر حفظ جان و مال شهروندانش در کشورهایی که ساختار ضعیف امنیتی و سیاسی دارند وضع شده است.