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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

کره جنوبی به شهروندانش هشدار داد:

یکسال زندان و جریمه مالی در صورت سفر به افغانستان

یکسال زندان و جریمه مالی در صورت سفر به افغانستان

وزارت خارجه کره جنوبی به دلیل مسائل امنیتی، ممنوعیت سفر اتباع کشورش به پنج کشور از جمله افغانستان را به مدت هفت ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، وزارت خارجه کره جنوبی طی بیانیه ای اعلام کرد که به خاطر مسائل امنیتی و حفظ جان اتباع کشورش، ممنوعیت سفر شهروندانش به افغانستان و پنج کشور دیگر را تا ۳۱ جولای سال ۲۰۱۷ تمدید کرده است.

این پنج کشور دیگر شامل عراق، لیبی، یمن، سومالی و سوریه هستند.

در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی همچنین آمده است که شخصی که از این ممنوعیت سرپیچی کند به یکسال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ ۱۰ میلیون وان کره جنوبی (معادل ۸۲۷۰ دلار آمریکا) محکوم خواهد شد.

وزارت خارجه کره جنوبی همچنین اعلام کرد که این ممنوعیت به خاطر حفظ جان و مال شهروندانش در کشورهایی که ساختار ضعیف امنیتی و سیاسی دارند وضع شده است.

کد مطلب 3867610

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