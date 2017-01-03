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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه:

جشنواره فیلم فجر از ۱۶ بهمن ۹۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود

جشنواره فیلم فجر از ۱۶ بهمن ۹۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه از برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۶ بهمن امسال در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه امروز سه شنبه در حاشیه افتتاح سالن شماره ۳ پردیس سینما فرهنگ کرمانشاه، گفت: این مجتمع پردیس سینمایی با سه سالن بسیار مجهز با استفاده از آخرین سیستم های دیجیتال برای اکران فیلم با همکاری سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی شده است.

وی جمعیت شهر کرمانشاه را بالغ بر ۱ میلیون نفر دانست و افزود: به همین جهت این شهر نیاز به پردیس ها و سالن های مختلف سینمایی دارد.

رحیمی زنگنه یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر سینما آزادی که یکی از سینماهای فعال در مرکز شهر هست خوشبختانه طی سال گذشته با پیگیری هایی مدیر کل سینما فرهنگ، این سه سالن مجهز و در جهت خدمت به مردم بازسازی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه خاطر نشان کرد: امسال جشنواره فیلم فجر در دو سالن سینما آزادی و سینما فرهنگ با اکران ۲۰ فیلم در سه سانس از ۱۶ بهمن آغاز خواهد شد.

وی مساحت کل سینما فرهنگ را ۲۵۰۰ متر بیان کرد و اظهار داشت: در این پردیس سینمایی سه سالن، ۳۰۰، ۱۳۰ و ۶۵ نفری مجهز به آخرین تجهیزات روز آماده اکران و پخش فیلم وجود دارد که با حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجهز شده است.

به گفته رحیمی زنگنه این پردیس سینمایی یکی از شرکت های تعاونی موفق استان در حوزه کارهای هنری است.

کد مطلب 3867624

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