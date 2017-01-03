به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه امروز سه شنبه در حاشیه افتتاح سالن شماره ۳ پردیس سینما فرهنگ کرمانشاه، گفت: این مجتمع پردیس سینمایی با سه سالن بسیار مجهز با استفاده از آخرین سیستم های دیجیتال برای اکران فیلم با همکاری سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی شده است.

وی جمعیت شهر کرمانشاه را بالغ بر ۱ میلیون نفر دانست و افزود: به همین جهت این شهر نیاز به پردیس ها و سالن های مختلف سینمایی دارد.

رحیمی زنگنه یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر سینما آزادی که یکی از سینماهای فعال در مرکز شهر هست خوشبختانه طی سال گذشته با پیگیری هایی مدیر کل سینما فرهنگ، این سه سالن مجهز و در جهت خدمت به مردم بازسازی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه خاطر نشان کرد: امسال جشنواره فیلم فجر در دو سالن سینما آزادی و سینما فرهنگ با اکران ۲۰ فیلم در سه سانس از ۱۶ بهمن آغاز خواهد شد.

وی مساحت کل سینما فرهنگ را ۲۵۰۰ متر بیان کرد و اظهار داشت: در این پردیس سینمایی سه سالن، ۳۰۰، ۱۳۰ و ۶۵ نفری مجهز به آخرین تجهیزات روز آماده اکران و پخش فیلم وجود دارد که با حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجهز شده است.

به گفته رحیمی زنگنه این پردیس سینمایی یکی از شرکت های تعاونی موفق استان در حوزه کارهای هنری است.