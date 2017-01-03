همکاری سنگاپور در ایجاد شهرک بین المللی فناوری اطلاعات وارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، برنامه های توسعه ای این منطقه زیرمجموعه وزارت ارتباطات را در راستای توسعه بخش های فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات کشور تشریح کرد.

وی با اشاره به تعیین راهبردی برنامه ریزی اجرایی توسعه، اظهار داشت: با هدف تحقق برنامه های اجرایی، ظرفیت، امکانات و نوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی پیام، مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و در این راستا، به منظور فعال کردن و استفاده بیشتر از ظرفیت ها، برنامه های توسعه ای در قالب ۲۰ طرح، تحت عناوین فاوا، زیرساخت، امور اقتصادی، سرمایه گذاری و هوانوردی در نظر گرفته شد.

زرندی با تشریح طرح های مدنظر گفت: از جمله اهداف کوتاه مدت که در بازه زمانی ۳ ساله برای اجرا برنامه ریزی شده، ایجاد شهرک بین المللی ICT با همکاری مشاوران سنگاپوری و استقرار حداقل ۳۰ شرکت حوزه فناوری اطلاعات و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری است. در همین حال ایجاد شهر رسانه های اجتماعی، منطقه آزاد مالی، راه اندازی گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و گمرک هوشمند نیز دیده شده است.

وی ادامه داد: از اهداف اصلی توسعه منطقه ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار شرکتهای حوزه IT به صورت تجمعی در منطقه پیام و فراهم کردن زمینه همکاری فناورانه و مشارکت های حرفه ای بین شرکت های داخلی و خارجی است.

مدیرعامل پیام با اعلام آمادگی این بستر برای فعالان حوزه فاوا افزود: در حال حاضر بعضی از شرکتهای فعال در حوزه تامین ارتباط روستایی از طریق USO، دیتاسنتر بانکهای اطلاعاتی حوزه های مالی و کارت سوخت در این منطقه فعال هستند.

زرندی به حوزه جدید کسب و کار دیجیتال اشاره کرد و گفت: کم توجهی به امر اشتغال به ویژه در حوزه فاوا موجب وابستگی صنعتی و اقتصادی و حتی فرهنگی می شود که این مجموعه با قوانین و مقررات آسان و مشوق های حمایتی آماده پذیرش شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.