اکران نافرجام فیلم قدرت نمایی اراذل و اوباش معروف کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد رستمی" اظهار داشت: طی روزهای اخیر فیلمی در فضای مجازی و همچنین در بین مردم شهر کرمانشاه انتشار یافت که در این فیلم تعدادی از اراذل و اوباش در نقطه ای از حوالی شهر کرمانشاه اقدام به خودنمایی با سلاح و تیراندازی و همچنین قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند.

وی افزود: بازتاب انتشار این کلیپ در اذهان عمومی و القای احساس ناامنی به شهروندان، دستگیری اخلالگران نظم و امنیت را به صورت ویژه در دستور کار عوامل پلیس امنیت عمومی استان قرار داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی و تلاش مأموران این پلیس، متهمان در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات ضربتی با وجود مقاومت بسیار و تلاش برای فرار از چنگ قانون، در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ رستمی ادامه داد: (م. ک)، (س. ب)، (م. ج) و (ع. ج) همگی از اراذل و اوباش معروف و شناسنامه دار شهر کرمانشاه و دارای پرونده های کیفری متعدد در مراجع انتظامی و قضائی هستند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان تأکید کرد: هرگونه اقدام از سوی مخلان امنیت و آسایش شهروندان قانونمدار، زیر ذره بین نیروی انتظامی قرار دارد و برابر قانون با این افراد قاطعانه برخورد خواهد شد.

سارق حرفه ای با ۲۱ مورد سرقت در کرمانشاه دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای با ۲۱ مورد سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم ۲۸ ساله دلیل ارتکاب به سرقت را اعتیاد و تأمین امرار معاش و موادمخدر عنوان کرده است.

سرهنگ "رضا شیرزادی" بیان داشت: مأموران کلانتری ۱۱ مرکز حین گشت زنی در سطح شهر کرمانشاه مشاهده کردند که شخصی به قصد سرقت دستش را در جیب یکی از عابران پیاده برده است، لذا به سرعت وارد عمل شده و قبل از هرگونه اقدامی از سوی متهم، وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی افزود: متهم که موفق شده بود مبلغ چهار میلیون ریال ایران چک را از جیب شاکی کش رو زنی کند، در محل ارتکاب جرم به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و به کلانتری ۱۱ مرکز منتقل شد.

سرهنگ شیرزادی ادامه داد: متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به ۲۱ مورد سرقت لوازم و قطعات خودرو، سرقت اماکن خصوصی و کش رو زنی اعتراف کرده است که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اینکه متهم ۲۸ ساله دلیل ارتکاب به سرقت را اعتیاد و تأمین امرار معاش و موادمخدر عنوان کرده است، گفت: بیکاری و فقر و در نتیجه آن اعتیاد به موادمخدر، از عمده دلایل سارقان برای ارتکاب جرم است که دستگاه های مسئول می بایست در این راستا اقدامی جدی داشته باشند.

سرهنگ شیرزادی خاطرنشان ساخت: دستگیری سارقان و مجرمان از وظایف نیروی انتظامی است، اما محکومیت قضائی برای این افراد بازدارندگی لازم را ندارد و بسیاری از آنها پس از آزاد شدن از زندان، مجدداً مرتکب جرم می شوند و چه بسا حرفه ای تر نیز عمل کنند!!

گرداننده سایت شرط بندی دستگیر شد

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: شخصی که سایت شرط‌بندی را در فضای مجازی مدیریت می‌کرد، توسط این پلیس دستگیر شد.

سرهنگ "علی کریمی" اظهار داشت: در پی رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، وب سایتی با محتوای شرط‌بندی که در حجم گسترده اقدام به فعالیت می کرد، شناسایی شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی و فنی و به کارگیری شگردهای خاص پلیسی، مشخص شد گرداننده این وب سایت در استان کرمانشاه مشغول به فعالیت است.

سرهنگ کریمی ادامه داد: با شناسایی متهم و مخفیگاه وی، با توجه به مواد قانونی ۷۰۵ و ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند «هـ» ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای و با همکاری مقام قضائی تیم عملیاتی این پلیس، متهم را با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی دستگیر کرد.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اعتراف متهم به بزه انتسابی بیان داشت: متهم هدف خود را از راه اندازی این وب سایت کسب درآمد عنوان کرده است.

کشف ۲۳ مورد سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان از کشف ۲۳ مورد انواع سرقت در نتیجه اجرای طرح عملیاتی شناسایی و کشف وسایل نقلیه مسروقه در پارکینگ ها و توقفگاه های عمومی و اختصاصی خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" در تشریح این خبر بیان داشت: طرح عملیاتی شناسایی و کشف وسایل نقلیه مسروقه در پارکینگ ها و توقفگاه های عمومی و اختصاصی در قالب طرح استانی به مدت سه روز در سطح انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه بیان داشت: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی، ۹ دستگاه خودرو مسروقه، دو دستگاه خودرو دارای دستور توقیف، دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه، ۹ مورد سرقت داخل خودرو، یک مورد پلاک موتور سیکلت کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه در پایان به مردم توصیه کرد: از پارک اتومبیل در نقاط خلوت و کم نور خودداری و حتی الامکان در پارکینگ پارک کنند و اگر امکان توقف در پارکینگ وجود ندارد نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و بازدارنده جهت جلوگیری از سرقت اقدام نمایند.

انهدام دو باند سرقت در شهرستان کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از انهدام دو باند سرقت و دستگیری ۹ سارق در کمتر از ۱۰ ساعت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند مورد سرقت مشابه محتویات و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان، پلیس کنگاور به منظور پیشگیری از تکرار سرقت ها و ایجاد نگرانی در بین شهروندان، دستگیری سارقان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد و اقدامات فنی و طرح های اطلاعاتی خود را آغاز کرد.

این مقام انتظامی افزود: ماموران با انجام اقدامات تعقیب و مراقبتی و تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار آزاد شده از زندان، باند سارقان حرفه ای و مخفیگاه آنها را که با زیرکی تمام و بدون به جای گذاشتن هیچ رد پایی اقدام به سرقت می کردند، شناسایی کردند.

سرهنگ براری تصریح کرد: عوامل انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی به سرعت در قالب چند تیم و به طور هم زمان محل های اختفای سارقان را مورد بازرسی قرار دادند و اعضای باند چهار نفره سرقت را دستگیر کردند، همچنین اموال مسروقه اعم از تعداد قابل توجهی انواع لاستیک خودرو، قطعات و لوازم داخلی خودرو و مقادیری موادمخدر را کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: با استفاده از اطلاعات به دست آمده از سارقان دستگیر شده، یک باند پنج نفره سرقت دیگر نیز شناسایی و قبل از هرگونه عکس العملی طی یک عملیات ضربتی متلاشی شدند و اموال مسروقه نیز از آنها کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: میانگین سنی سارقان دستگیر شده ۴۰ سال است که بیشتر آنها سابقه دار هستند و برابر استعلام از سیستم پلیس آگاهی استان، سارقان دستگیر شده پیش از این ۳۵ مورد سابقه سرقت داشته اند.

سرهنگ براری با بیان اینکه تا کنون هفت نفر از مالباختگان شناسایی شده اند، از شهروندان خواست که با پلیس همکاری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و جرم، سریعاً با تلفن ۱۱۰ تماس حاصل کنند.

مسئولان بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی را کاملاً رعایت کنند

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: مسئولان بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی را کاملاً رعایت کنند و به رفع معایبی که از سوی کارشناسان انتظامی در مواقع بازدید از بانک ها احصا می گردد اقدام نمایند، تا شاهد سوءاستفاده سارقان نباشیم.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" عنوان کرد: به منظور ارتباط مطلوب و حمایت‌ های همه جانبه ناجا از بانک ها و به منظور پیشگیری از هر گونه سرقت و نا امنی، جلسه آگاه سازی با حضور روسای بانک های سطح شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: انتظار داریم روسای بانک ها نیز نهایت همکاری را با نیروی انتظامی و کارشناسان انتظامی داشته باشند، چراکه بی تردید تلاش مضاعف مدیران و کارکنان بانک ها به آرامش روانی جامعه و کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی کمک شایانی می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با بیان اینکه کارکنان ناجا و بانک ها باید افتخار کنند که خدمتگزار مردم هستند، افزود: اگر در خدمت رسانی به مردم، نیت خود را خالص برای خدا کنیم بدون شک خداوند متعال نیز به ما کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان ساخت: با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی، امروز در کشور امنیت مطلوب برقرار است و معتقدیم اگر وضعیت اقتصادی در جامعه مطلوب باشد، قطعاً شاهد آرامش و امنیتی پایدار و ایده آل خواهیم بود.

در پایان کیومرث خانچه رئیس بانک ملی مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب از تلاش های فرمانده انتظامی تقدیر و تشکر کرد و خواستار برگزاری و تداوم این گونه جلسات شد.