۱.۵ میلیون سیم کارت بدون هویت یک طرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت ارتباطات، محمود واعظی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حدود یک ماه قبل پیرامون ثبت اطلاعات مالکان سیم کارت های بدون هویت گفت: باتوجه به گزارشات پلیس فتا از تخلفاتی که در این حوزه انجام می شد و مزاحمت هایی که برای مردم بوجود می آمد، در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته شد تا همانند تلفن ثابت و کسانیکه از آی پی مشخص در اینترنت استفاده می کنند، تمام استفاده کنندگان تلفن همراه نیز هویت معلوم داشته باشند. بدین معنا که مالک هر شماره تلفن همراه در هر اپراتور تلفن همراه معلوم باشد.

وی افزود: البته در گذشته حدود ۱۰ میلیون شماره تلفن همراه، مربوط به زمانی که عملا نحو فروش سیم کارتها در دکه ها و مغازه ها بود، بدون نام مالک وجود داشت که خوشبختانه از وقتیکه برای ساماندهی اقدام کردیم، همکاری خوبی صورت گرفت از مردم بابت آن تشکر می کنم.

وزیر ارتباطات گفت: بر این اساس در مرتبه اول سیم کارت های بی هویت از ۱۰ میلیون سیم کارت به ۶ میلیون رسید و تا روز شنبه نیز به تعداد ۴.۲ میلیون رسیده است.

واعظی با اشاره به اینکه از نهم دی ماه تاکنون حدود ۱.۵ میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شده است، گفت: به هیچ وجه بنا نداریم که مالکیت کسانی که این سیم کارت ها را دارند تغییر کند و مزاحمت برای کاربران ایجاد شود، بلکه به دنبال این هستیم که بعد از یک ماه با توجه ۳۰ میلیون پیامک اطلاع رسانی که فرستادیم، مالکیت هر سیم کارت مشخص باشد.