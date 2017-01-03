طرح «مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور» در گلستان بررسی می شود

مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوضه های آبخیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست طرح تحقیقاتی مشترک در راستای طرح کلان ملی مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور، چهارشنبه ۱۵ دی ماه در سالن طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.

امیرسعدالدین افزود: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، دانشگاه شیراز، دانشگاه گیلان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به عنوان همکار در این پروژه فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه سفارش دهنده، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه بهره بردار این طرح معرفی شده اند.

وی یادآورشد: آب و خاک هر کشور از مهم‌ترین منابع و زیربنای توسعه پایدار کشورها است. موفقیت در حفظ این منابع ارزشمند مستلزم انتخاب رویکردی جامع و سیستمی در مدیریت واحدهای عکس‌العمل هیدرولوژی و در نظر داشتن روابط متقابل اجزای مختلف سیستم آبخیز است.

سعدالدین اظهار کرد: با توجه به اهمیت اتخاذ این رویکرد در توسعه پایدار منابع آبخیزهای کشور، طرح ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، در اولویت‌های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف قرار گرفت.