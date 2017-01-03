العبادی: با استفاده از خاک عراق برای حمله به ترکیه مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی اعلام کرد که اجازه حمله به کشورهای همسایه از طریق خاک عراق را نمی دهد.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق تاکید کرد: با استفاده از خاک عراق برای حمله علیه ترکیه و کشورهای همسایه مخالفیم.

وی در ادامه تصریح کرد: عراق از هیچ گروهی که به ترکیه حمله کند، حمایت نمی کند. آنکارا این موضوع را می فهمد.

پیش از این نیز «عباس البیاتی» یکی از اعضای فراکسیون روابط خارجی در پارلمان عراق بیان کرده بود: روابط بغداد و آنکارا مرحله بحران را پشت سر گذاشته و در حال بازگشت به دوران سابقش است.

گفتنی است، روز دوشنبه سخنگوی دولت ترکیه از سفر «بنعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه به عراق طی این هفته خبر داد. هدف از این سفر، مذاکره مقام های ارشد دو کشور بر سر مبارزه با تروریسم عنوان شده است.