بیستمین اهدای عضو در یزد انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بیستمین اهدای عضو استان یزد در سال جاری با فداکاری و ایثار بیمار «مجید رضایی دشت آبادی»، ٣٣ ساله، اهل و ساکن یزد که در اثر عارضه مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید صدوقی بستری بود، انجام شد.

با این اقدام خداپسندانه، یکی از کلیه‌های متوفی در یزد به بیمار نیازمند دیگری اهدا شد و یک کلیه دیگر و کبد وی به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

طی ماه‌های اخیر تقریبا هر هفته یک اهدای عضو در استان یزد صورت گرفته است.