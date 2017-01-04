کتاب «چهار و چهار» شرحی بر سفارش های امیرالمومنین به امام حسن(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چهار و چهار» شرحی بر سفارش های امیرالمومنین به امام حسن مجتبی(ع) به قلم محسن اسماعیلی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

این کتاب که به شرح و تفسیر حکمت سی و هشتم نهج البلاغه می پردازد دارای چهارده گفتار شامل کلیات و مقدماتی درباره وصایای حضرت علی(ع) و توصیه های آن حضرت در موضوعات عقل، خودبینی، خوش اخلاقی، اهمیت دوستی، دروغ و... است.

در مقدمه این کتاب آمده است: این سفارش ها در موقعیتی حساس و سرنوشت ساز بیان شده و چنانکه خواهیم دید، آن پدر بزرگوار که پدر دانا و مهربان همه امت نیز هست، در کوتاهترین عبارات، جامع ترین راهنمایی های لازم برای زندگی سعادتمندانه را ارائه داده است. در این کتاب خواهید خواند که میان مفسران و شارحان نهج البلاغه، این سوال مطرح است که چرا امام نفرمود این هشت چیز را حفظ کن بلکه تفکیک قائل شده و فرمودند این چهار چیز و چهار چیز را حفظ کن. نام این کتاب از این نکته لطیف انتخاب شده است.

کتاب «چهار در چهار» در ۱۹۰ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.