هیأتی قطری وارد ولایت «فراه» افغانستان شد/شکار یا افتتاح پروژه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «خاورمیانه»، «ناصر مهری» سخنگوی والی فراه گفت که این هیأت امروز وارد ولایت فراه شده است تا چند پروژه را افتتاح کرده و یا به بهره برداری برساند.

وی در ادامه اظهار داشت: این هیأت شامل مقامات عالی رتبه و شماری از بازرگانان قطری است که قرار است پروژه هایی مانند مسجد جامع در یکی از روستا ها، باند فرودگاه ولایت فراه و چند پروژه دیگر را به بهره برداری برساند.

مهری در مورد گزارش ها مبنی بر شکار پرندگان از سوی قطری ها نیز اظهار داشت که این گفته ها شایعه است.

سخنگوی والی فراه افزود: سال گذشته شماری از قطری ها به فراه آمده بودند که تنها چند پرنده مانند «باز»، «شاهین» و «باشه» را در این ولایت رها کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: برنامه رهاسازی شماری از پرندگان نادر و کمیاب در حیات وحش ولایت فراه، با هماهنگی مقامات محلی صورت گرفته بود تا نسل این پرنده گان در فراه حفظ شود.

شکار یا پروژه؟

این در حالی است که گفته می شود یک گروه قطری با حضور شماری از شاهزاد گان این کشور با مقدار زیادی پول وارد افغانستان شده و قصد سفر به ولایت فراه برای شکار پرندگان نادر و کمیاب را داشتند.

سال گذشته نیز، یک گروه از شکارچیان قطری به ولایت های غربی از جمله فراه رفته بودند که گفته می شود آنها پرندگانی تربیت شده دارند که برای شکار و پیدا کردن پرندگان نادر، آموزش دیده اند.