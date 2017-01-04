به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۱ و همزمان با دولت نهم خبری منتشر شد که از تبدیل خیابان استاد نجات‌اللهی تهران به پیاده‌راه صنایع‌دستی خبر می‌داد.

محمدحسن صالحی، معاون صنایع دستی وقت در نشست مسئولان بانک‌های عامل اجرای طرح اختصاص جوایز به صنایع دستی اعلام کرده بود: رییس شورای شهر با وجود آنکه نظر مساعدی درباره پیاده‌راه کردن برخی خیابان‌ها در تهران ندارد اما با پیاده کردن این طرح در خیابان ویلا موافقت کرده است.

صالحی تأکید کرده بود: بهترین محل برای تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی در تهران، خیابان ویلاست و ما نباید دنبال احداث فضاهای غیرواقعی باشیم یا بخواهیم جایی تازه به بازارچه ‌ها اختصاص دهیم آن هم در شرایطی که خیابان‌هایی مثل خیابان ویلا آماده تبدیل به بازارچه صنایع دستی هستند. بنابراین اگر شهرداری این خیابان را پیاده‌راه کند با تاییدی که از رییس شورای شهر تهران گرفته‌ایم این خیابان تبدیل به یک بازارچه دائمی صنایع‌دستی می‌شود.

اما پس از گذشت چهار سال نه تنها خیابان استاد نجات اللهی به پیاده راه تبدیل نشده که قرار است بخش اداری معاونت صنایع دستی اداره کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران هم از این خیابان که در مرکز شهر و در جایی قرار گرفته که قطب فرآورده‌های دستی است به خیابان ولنجک نقل مکان کند.

نیما ذاکری سعید از جمله هنرمندان فعال در زمینه چرم است. او با اشاره به این که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران با بخش صنایع دستی مثل توپ فوتبال برخورد می کند گفت:یک زمان معاونت صنایع‌دستی به خیابان یخچال، یک زمان به میدان حسن آباد منتقل می‌شود حالا هم قرار است بخش اداری را به خیابان ولنجک منتقل کنند در حالی که خیابان ویلا، مرکزیت دارد و نماد صنایع دستی در تهران است و انتقال معاونت صنایع‌دستی استان تهران به ولنجک، نه به نفع صنایع‌دستی کشور است و نه هنرمندان.

حسین بختیاری، دبیر شورای‌عالی تشکل‌های صنایع دستی کشور نیز تصمیم مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران را غیرمسئولانه دانست و افزود: متاسفانه مسئولان، هیچ کدام از تماس‌های مرا جواب نداده به همین خاطر من نامه‌ای خطاب به زهرا احمدی‌پور، رئیس سازمان نوشته و نظر و خواسته هنرمندان را با وی در میان گذاشته‌ام.

وی در ادامه بیان کرد: خیابان ویلا، مرکز صنایع دستی پایتخت است و آن ساختمان، نماد و مرکزی برای هنرمندان و علاقه‌مندان به صنایع‌دستی به شمار می آید. به همین خاطر تصمیمی که گرفته شد، غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه است و به ضرر هنرهای سنتی ما تمام می شود.

بختیاری گفت: روزگاری کل ساختمان فعلی به صنایع‌دستی اختصاص داشت اما در حال حاضر تنها بخش کوچکی از این ساختمان شش طبقه در اختیار صنایع دستی و باقی متعلق به قسمت‌های دیگر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. حالا همین بخش کوچک هم قرار است از مرکز شهر و قلب صنایع‌دستی تهران به ولنجک منتقل شود. جایی که رفت و آمد هنرمندان به آن دشوار است.

دبیر شورای عالی تشکل‌های صنایع دستی گفت: در دولت گذشته هم تصمیم گرفتند معاونت صنایع دستی کشور را به اصفهان منتقل کنند و این تصمیم بدون کارشناسی به پیکره صنایع دستی آسیب وارد کرد حالا با این تصمیم خدا می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا به سرگردانی بیشتر هنرمندان و به هم ریختگی امور منجر می شود.