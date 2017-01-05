سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد می رسد

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی کشور مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه اظهار داشت: هم اکنون سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در GDP حدود ٢.٧ درصد است که باید این سهم تا پایان برنامه ششم توسعه (٥ سال آینده ) به ٤ درصد برسد.

وی ارزش بازار فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را حدود ٣٤ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که بیش از ٧٠ درصد این بازار سهم فناوری ارتباطات و کمتر از ٣٠ درصد آن سهم فناوری اطلاعات است.

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این درحالی است که در دنیا نسبت سرمایه گذاری بخش فناوری اطلاعات به فناوری ارتباطات ٦٠ به ٤٠ است و ما نیز باید در کشور به این نسبت برسیم.

وی با اشاره به اینکه امروزه توسعه کشورها برمبنای استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات صورت می گیرد تصریح کرد: بازار فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران قابلیت توسعه تا ٣ برابر رقم فعلی را دارد و مطابق با برنامه ششم توسعه تا ٥ سال آینده باید ١١٠ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همگرایی بخش ارتباطات ثابت و همراه را از جمله برنامه های مدنظر برای تحول در این بخش برشمرد و گفت: حرکت به سمت شبکه های تمام <آی پی> لازمه گسترش و تحول این بخش است.

قنبری بر تعامل با مراکز عملی فنی و دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مدنظر برای تحول در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف برنامه ششم توسعه تاکید کرد.