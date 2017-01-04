برد قاطعانه رئال مادرید مقابل سویا در غیاب رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید چهارشنبه شب دیدار رفت خود برابر سویا در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا، کوپا دل ری را در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار کرد و این تیم را با شکست ۳ بر صفر بدرقه کرد.

برای تیم رئال مادرید در این بازی خامس رودریگز (۱۱ و ۴۴ - پنالتی) و رافائل واران (۲۹) گلزنی کردند. این نتیجه در حالی بدست آمد که رونالدو، بنزما، راموس و گرث بیل در ترکیب رئال حضور نداشتند.

با این برد رئال مادرید تا حد زیادی خیال خود را برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی راحت کرد.