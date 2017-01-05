دلار پنجشنبه را با ۳۹۳۹ تومان شروع کرد/سکه ۸۳۰۰تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان ساعات آغازین معاملات امروز(پنجشنبه) بازار تهران، قیمت هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، ۳۹۳۹ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت هر یورو با ۶ تومان افزایش ۴۲۹۴۵ تومان، پوند با ۸ تومان افزایش ۴۸۷۳ تومان، درهم امارات با یک تومان افزایش ۱۱۰۶ تومان و لیر ترکیه با ۴ تومان افزایش ۱۱۶۱ تومان است.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۳۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه هر یک با هزار تومان افزایش به ترتیب ۶۰۶ هزار تومان و ۳۲۲ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲۰۴ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۷ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان است.