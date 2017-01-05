راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در یک شرکت دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، لاله حجازی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده داروهای گیاهی در کاشان در مراسم رونمایی از ژل موضعی «دنتی کید» که ظهر امروز در هتل اسپیناس برگزار شد، اظهار داشت: واحدهای تحقیق و توسعه، پایه و اساس رشد سازمان ها به شمار می روند. از این رو موفق شدیم با مجوز وزارت علوم، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی را در این شرکت دانش بنیان راه اندازی کنیم.

وی اظهارداشت: در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی این شرکت، بخش های گیاه شناسی، حشره شناسی، فیتوشیمی و میکروبیولوژی وجود دارد.

وی افزود: همچنین آزمایشگاه کنترل کیفی این شرکت به عنوان آزمایشگاه مستقل و همکار سازمان استاندارد با ایزو ۱۷۲۵ فعالیت می کند. این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع است.

حجازی با اشاره به فعالیت های این شرکت اظهارداشت: به منظور جلوگیری از خروج ارز و کاهش ورود مواد اولیه موثره به کشور، فرمولاسیون گیاهان دارویی را تهیه کردیم که دو شرکت اقماری این شرکت نیز در این زمینه وارد شده اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، یک شرکت در تاجیکستان راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم در حوزه صادرات به راحتی گام برداریم.

حجازی با بیان اینکه این شرکت تاکنون به ۵ کشور محصولات گیاهی خود را صادر کرده است، اظهارداشت: این شرکت دانش بنیان گواهینامه GMP از کانادا دریافت کرده است.