ایجاد زمینه برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی دغدغه مهم دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر پنج شنبه در جلسه شواری اداری شهرستان شفت که در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان برگزار شد هدف از سفرهای استانی به ویژه شهرستانی اعضای کابینه را آگاهی و شناخت مشکلات مردم شهرستان ها دانست و اظهار کرد: یکی از اهداف دولت تلاش برای ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم بوده و در این زمینه برنامه ریزی دارد.

توسعه بخش خصوصی و رونق اقتصاد اولویت مهم دولت

وی با بیان اینکه شروع فعالیت دولت با محدودیت ها اقتصادی، و فشارها و تحریم هاو خزانه خالی همراه بوده است، افزود: یکی از برنامه های دولت توسعه بخش خصوصی و برطرف کردن نوسانات در بورس و اقتصاد کشور و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گام ها و اقدامات مثبت در این زمینه، گفت: براساس آمارهای ارائه شده در شهرستان شفت نیز به رغم وجود همه محدودیت ها خوشبختانه در حوزه های آب، برق، گاز، بهترین خدمات به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: با برداشته شدن موانع توسعه و فراهم شدن زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری انتظار می رود بتوانیم با سرعت بیشتر اهداف پیش بینی شده از قبل را در راستای ارائه خدماتی در شأن مردم و نظام و حل مشکلات انجام دهیم.

واعظی در ادامه به تلاش های دولت طی سه سال گذشته برای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و کاهش تورم بالای ۴۰ درصداشاره و تصریح کرد: خوشبختانه براساس برنامه ریزی های انجام شده اکنون شاهد کاهش تورم به زیر هشت درصد هستیم.

وی با بیان اینکه درهمه حوزه ها اعم از صنعت، اقتصاد و کشاورزی رشد مطلوبی صورت گرفته است، افزود: عملکرد بخش کشاورزی بیشتر و بهتر از سایر بخش ها بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رشد اقتصادی بالای هفت درصد، گفت: انتظار می رود که این رشد اقتصادی کشور در شش ماهه دوم نیز ادامه دار بوده و بتوانیم به دو هدف دولت که بهبود وضعیت معیشت مردم و و رونق اقتصادی بیشتر است، برسیم.



به گفته این مسئول، با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و توقف طولانی توسعه، ساخت و ساز در کل کشور مردم متحمل فشارهای بی شماری شده اند.

ایجاد زمینه و فرصت شغلی برای جوانان دغدغه اصلی دولت

واعظی خرید بیش از ۱۱ میلیون تُن گندم توسط دولت و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و چایکاران، تحول در حوزه اقتصادی و سلامت را نشان دهنده توجه دولت به رفاه مردم عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی دولت ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال زایی برای جوانان است.

وی همچنین به اقدامات و فعالیت های مطلوب انجام شده در استان گیلان اشاره و خاطرنشان کرد: از سفر گذشته تاکنون شاهد کاهش بیش از پنج درصدی در زمینه نرخ بیکاری استان بودیم که نشان از همت، تعامل و همکاری مسئولان استانی برای رفع مشکلات مردم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه استان گیلان دارای نعمت های طبیعی و نیروی انسانی متخصص فراوانی است، یادآورشد: برای بهره گیری مناسب از این نعمت ها باید هدفگذاری و سیاست گذاری درستی صورت گیرد.

وی با اشاره به درنظر گرفتن توسعه گردشگری به عنوان اولویت اول استان از سوی مسئولان، تأکید کرد: توسعه گردشگری نباید فقط در زمینه جذب مسافر و گردشگر متمرکز شود بلکه باید از طریق این توسعه زمینه های ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق اقتصادی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

اینترنت دار شدن کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار تاپایان کار دولت

واعظی با بیان اینکه گیلان پتانسیل جذب سرمایه گذاری فرا استانی و حتی خارجی را نیز دارد، گفت: گیلان با توجه به نزدیکی به کشورهای حاشیه خزر می تواند کالاهای خود را نیز به این کشورها صادر کند.

وی به امضای موافقتنامه تجارت با کشورهای اقتصادی عضو گروه اوراسیا طی ماه های آینده برای کاهش تعرفه کالاهای صادراتی اشاره کرد و افزود: طی دو ماه آینده با اتصال خط آهن سراسری آستارای ایران به آستارای آذربایجان و ارتباط با کشورهای اطراف آن می توانیم گامی مثبت در خصوص رونق اقتصادی و صادرات کالا برداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تقویت و راه اندازی نسل سوم و چهارم اینترنت همراه اول و ایرانسل در شهرستان های فومن و شفت اشاره و تصریح کرد: حضور ۷۰ درصدی مردم شهرستان شفت در حوزه روستایی یکی از نقاط مثبت منطقه محسوب می شود و یکی از مهم ترین وظایف مسئولان فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب برای روستائیان است.



وی با بیان اینکه یکی از برنامه های ما این است که تاپایان کار دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت اینترنت برخوردار شوند، گفت:با بردن اینترنت به روستاها و استفاده از برنامه نویسان جوان همان روستا ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و فروشنده به وجود آمده و دلال ها حذف می شوند.