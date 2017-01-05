به گزارش خبرنگار مهر، استاد میرجلال الدین کزازی شامگاه پنجشنبه در مراسم رونمایی از مستند « آرش سخن» اظهار داشت: اگر کسی گاهی هرچند خرد برای کرمانشاه با نگاهی فراخ‌تر برای ایران این سرزمین سپند اهورایی که سرزمین هزاره‌هاست بردارد از نگاه خیره و تیزبین و باریک نگر شما نهان نخواهد ماند.

وی گفت: ما کرمانشاهیان دستانی داریم گاه از سر گله مندگی و آزردگی آن بر زبان می‌رانیم اما شما امشب به شیواترین شیوه آشکار داشتید که آن دستان آن زبانزد بیش به شوخی می ماند ما کرمانشاهیان مردمانی هستیم خرده سنج، نکته یاب، بذله گوی این هنر گاهی زبانمان را تلخ و تیز و گزنده می گرداند اگر همشهریان را با این زبان گاهی می گزیم و می گزاییم به پاس این است که آنان را خودی می دانیم.

استاد کزازی افزود: ما با نزدیکانمان شوخ سخن می گوییم اما هر زمان که منش و کردار در کار می آید آشکار می داریم که ارج همشهریانمان را به شایستگی می دانیم.

وی افزود: سر آن ندارم که سخنی دراز دامان را با شما در میان بنهم اگر اینجا در پیشگاه شما ایستاده ام به پاس سپاس است نخست سخن این است که من هیچ سپاسی بر جای کسی ندارم آنچه من کرده ام نخست به پاس دل خود بوده است آن را خویش کاری خود می دانسته ام آن بایستگی که می بایست آن را به انجام می رسانیده ام اگر من کوشیده ام که گوشه هایی از این سرزمین بزرگ پهناور را از فرهنگ گران سنگ نازش خیز بی مانند آن را از ادب شکرین و شیوا و شورانگیز و شررخیزش را به ایرانیان یا گاه به جهانیان بشناسانم این کار را به پاس باور پولادین خویش به ایران کرده ام.

استاد کزازی افزود: باور استوارمن این است که در بندی از گاهان آمده است آنجه من کرده ام تنها در این سوی و راستا بوده است که آشکارا در کردار به برهان دانشورانه این سخن را به نمود بیاورم به کرسی بنشانم آن سخن این است ایران بهترین سرزمینی است که مزدا آفریده است.

وی گفت: با پاره پاره هستی خود با تک تک یافته هایی که پیکر مرا می سازند به این سخن باور دارم تلاش من آن بوده است که نشان بدهم چرا چگونه ایران بهترین سرزمینی است که مزدا آفریده است در پی آن به ناچار ایرانی بهترین باشنده جهان است زیرا در این سرزمین می زید بهترین سرزمین نمی تواند مردمانی بد، دژاندیش، تیره دل، تیره روی، دشمن کام، مردم ستیز، بدخواه دیگران داشته باشد.

استاد کزازی افزود: بارها گفته ام مگر آنچه بر این سرزمین در درازنای تاریخ رفته است بر هر سرزمین دیگری در پهنه گیتی می رفت یا یکسره از گستره تاریخ و جهان زدوده می شد یا مردمانی که از این سرزمین ها بر جای می ماندند مردمانی می شدند بد آیین و بی فرهنگ و پلید. ما مانده ایم طوفان ها را از سر گذرانیده ایم اما سرافراز، بشکوه و بهین مانده ایم.

وی گفت: این هنر ایرانی است من در سخنی دیگر گفتم ما تنها مردمی هستیم که همواره توانسته ایم از تازش نازش بیافرینیم، از ویرانی آبادنی، از پلیدی پاکی، از شکست و ناکامی پیروزی و بهروزی، اگر نه نمی ماندیم در پهنه تاریخ.

استاد کزازی اظهار کرد: کرمانشاه را دوست می دارم نه از آن روی کرمانشاهیم درست از آن روی که ایران را دوست می دارم نه از آن روی که ایرانیم دوستی من ایران و کرمانشاه را دوستی پیشینی نیست دوستس پسینی است دوستی پیشینی چشم و گوش را می بندد خرد را در دام خامی می افکند اما دوستی پسینی دوستی آگاهانه دانشورانه است.

وی گفت: من ایران را دوست می دارم چون ایران را می شناسم کرمانشاه را هم دوست می دارم چون ساله ای کودکی و نوجوانی خود را در این شهر گذرانده ام. کرمانشاه را دوست می دارم زیرا دوست داشتنی است چون نمونه ای است خرد از ایران بزرگ، ایران پهناور فرهنگی و تاریخی نه ایران جغرافیایی، آن ایران شور انگیز.

وی افزود: شیرازه فرهنگ ایران بارها از هم گسیخته است اما آن را دیگر بار استوارتر به هم پیوسته ایم خجسته باد بر ما تازش ها، دشمن کامی ها، ستیزهایی که با ایران و ایرانی می شود، ما را بیش از پیش به هم می پیوندد از واگرایی به همگرایی می کشاند. باکمان نیست ایران سرزمینی جاویدان است به آسانی نمی پژمرد از هم نمی پاشد سخت جانیم مانند زبان پارسی سخت جان ترین زبان جهان است از بوته آزمون های سهمگین گوناگون همواره بی گزند بیرون آمده است.

استاد کزازی گفت: نخست می بایدم از همکار دانشور دوست فراخ اندیش آزادمنش پاک دل آقای دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه از ژرفای جان سپاس بگذارم.