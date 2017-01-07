به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «می‌خواهم خوش اخلاق شوم» اثر محمد مهدی عباسی آغوی محقق گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برای دومین بار به زیور چاپ آراسته شد.

عباسی آغوی در بخشی از کتاب خود درباره تحقیقش چنین می‌نویسد:

«در خیابان که قدم می‏زنیم، به مغازه‌ها که نگاه می‌‏اندازیم، نخستین چیزی که نظر را جلب می‏‏کند ویترین مغازه‌هاست. فروشنده‌ها بهترین کالاهایشان را در ویترین مغازه می‏‌گذارند. ما آدم‌ها هم ویترینی داریم که بعضی به ‌اشتباه فکر می‌کنند ویترین مغازه انسان ظاهر زیبای اوست! ولی خوب که بنگرید خواهید دید نخستین چیزی که در برخوردهای ما جلب توجه می‏کند، نحوه رفتار ماست. اخلاق اجتماعی ما خوب یا بد، معرف سایر دارایی‏های ماست. اگر کسی ثروتمند یا دانشمند باشد، ولی از خوی خوش، بویی نبرده باشد، در نگاه دیگران کم ‌ارزش است.»

چاپ دوم کتاب «می‌خواهم خوش اخلاق شوم» از چهار فصل مختلف، به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول: آنچه باید درباره حسن خلق بدانیم

فصل دوم: منشا خوی نیکو و خوی بد کجاست؟

فصل سوم: نشانه‌های خوش اخلاقی چیست؟

فصل چهارم: چه کنیم خوش اخلاق شویم

چاپ دوم کتاب «می‌خواهم خوش اخلاق شوم» اثر محمد مهدی عباسی آغوی، با قیمت ۷،۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه کانون اندیشه جوان یا سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.