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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور:

خاک به کشور ازبکستان صادر می شود

خاک به کشور ازبکستان صادر می شود

زنجان-مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور گفت: به تازگی از سوی یکی از شرکت ها صادرات خاک به کشور ازبکستان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار زنجان از پروژه های راه آهن شمالغرب در جمع خبرنگاران، افزود: تخلیه بار در ایستگاه باز بین المللی بناب با کد ۰۷۱۰ از سال گذشته عملیاتی شده است و این ایستگاه در شبکه (UIC) شناخته شده است و با قوت بیشتری انجام می شود و حمل و نقل بار صورت می گیرد.

وی اظهار کرد:  طی ۹ ماهه گذشته از سال جاری یک هزار و ۳۶۰ واگن در این ایستگاه، بار تخلیه شده و روزانه حدود ۲۰ واگن تخلیه بار به غیر از ایام تعطیل انجام می شود و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته میزان تخلیه روز به روز افزایش می یابد و به تازگی از سوی یکی از شرکت ها صادرات خاک به کشور ازبکستان انجام می شود.

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور با بیان اینکه ایستگاه باز بین المللی بار بناب یک ایستگاه بعد از ایستگاه سلطانیه است، گفت: در حال حاضر به غیر از ایستگاه باز بین المللی بار بناب دو ایستگاه باری خارج از حوزه استان زنجان در استان‌های قزوین و مراغه فعال بوده و در این ایستگاه‌ها ترانزیت خارجی، حمل و بارگیری می شود.

خدایی تاکید کرد: ایستگاه باز بین المللی بناب، مبدا و مقصد بار ترانزیت در سطح شبکه های راه آهن‌های دنیا (UIC) شده  و شبکه‌های راه آهن عضو اتحادیه بین المللی راه آهن‌ها می توانند از این ایستگاه به عنوان مبدا و مقصد کالا استفاده کنند.

وی  گفت: ساختمان جدید در دهه فجر به بهره برداری برسد و ۹ میلیارد تومان بخش ساختمان اداری ، سالن مسافری و محوطه سازی هزینه شده وظرفیت پذیرش تا ۲۰ سال آینده ۸ هزار متر مربع مساحت ساحتمانی است که در نظر گرفته شده است.

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور تصریح کرد: قطاری مناسب شبکه حمل و نقل ریلی غزال و زیر ۱۰ سال سابقه تولید است و جزو بهترین نوع واگن قطار بوده و درجه یک است و سالن های چینی و با کیفیت و یک روز در میان از زنجان به مشهد یک قطار رفت و برگشت داریم و روزانه یک قطار  رفت و برگشت و در  ماه ۴۵ قطار رفت و برگشت به زنجان داریم.


 

کد مطلب 3870923

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