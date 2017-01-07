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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

با اعلام فدراسیون والیبال؛

تیم پارسه تهران از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد

تیم پارسه تهران از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه ای اعلام کرد باشگاه پارسه تهران از لیگ برتر مردان کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه سازمان لیگ به شرح زیر است:

«نظر به اینکه باشگاه پارسه تاکنون نسبت به تعهدات خود برای پرداخت قرارداد بازیکنان و کادر فنی اقدامی نکرده است، برابر مفاد آئین نامه سازمان لیگ از جدول مسابقات لیگ برتر مردان حذف و تمامی امتیازات تیم مذکور از جدول مسابقات دور رفت و برگشت نیز خارج می شود.

بدیهی است بازیکنان و کادر فنی تیم یادشده آزاد محسوب می شوند و می توانند برابر مقررات به باشگاه های خواهان جذب شوند.

همچنین در خصوص تیم بانوان پارسه طی هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.»

کد مطلب 3870931

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