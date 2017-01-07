تیم پارسه تهران از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه سازمان لیگ به شرح زیر است:

«نظر به اینکه باشگاه پارسه تاکنون نسبت به تعهدات خود برای پرداخت قرارداد بازیکنان و کادر فنی اقدامی نکرده است، برابر مفاد آئین نامه سازمان لیگ از جدول مسابقات لیگ برتر مردان حذف و تمامی امتیازات تیم مذکور از جدول مسابقات دور رفت و برگشت نیز خارج می شود.

بدیهی است بازیکنان و کادر فنی تیم یادشده آزاد محسوب می شوند و می توانند برابر مقررات به باشگاه های خواهان جذب شوند.

همچنین در خصوص تیم بانوان پارسه طی هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.»