حضور تیم ملی والیبال ایران در ۸ رویداد مهم آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاره آسیا در سال ۲۰۱۷ هشت رویداد والیبالی خواهد داشت که ۱۱۲ تیم با میانگین ۱۴ تیم در هر رویداد شرکت می کنند.

پنج کشور ایران، ژاپن، قزاقستان، تایلند و چین تایپه در تمامی این رویدادها نماینده خواهند داشت و چین برای حضور در هفت رویداد ثبت نام کرده است.

نوزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۷ که از ۲ تا ۱۰ مردادماه در شهر «سورابایا» اندونزی برگزار می شود با ۲۰ تیم شرکت کننده بالاترین آمار را دارد و مسابقات قهرمانی باشگاه های زنان آسیا که با حضور هشت تیم از ۲ تا ۱۰ خردادماه در شهر «اوسکمن گورسک» قزاقستان پیگیری خواهد شد، کمترین تیم شرکت کننده را خواهد داشت.

فهرست رویدادهای پیش روی والیبال ایران در قاره آسیا در سال ۲۰۱۷ و اسامی تیم های ثبت نام کننده به شرح زیر است:

۱- یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر زیر ۱۸ سال آسیا ۱۵ تا ۲۳ اسفندماه سال ۹۵ در شهر «چونگ کینگ» کشور چین.

سیزده تیم شرکت کننده: استرالیا، چین، هنگ گنک، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزلند، ساموآ، تایلند، چین تایپه و ازبکستان

۲- یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر ۱۹ آسیا ۸ تا ۱۶ فرودین ماه سال ۹۶ به میزبانی شهر «نایپیداو» کشور میانمار

شانزده تیم شرکت کننده: استرالیا، بنگلادش، چین، هنگ گنک، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، عربستان سعودی، ماکائو، میانمار، سریلانکا، تایلند، چین تایپه و ازبکستان

۳- دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۳ سال (امید) آسیا ۱۲ تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۶ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در شهر اردبیل.

چهارده تیم شرکت کننده: استرالیا، چین، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، مالزی، مالدیو، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، تایلند، چین تایپه و ازبکستان

۴- دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان زیر ۲۳ سال آسیا از ۲۳ تا ۳۱ اردیبهشت ماه در شهر «ناخون راتچاسیما» در کشور تایلند.

چهارده تیم شرکت کننده: استرالیا، هنگ گنک، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سریلانکا، تایلند، چین تایپه، ازبکستان و ویتنام

۵- مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا دوم تا دهم خردادماه در شهر «اوسکمن گورسک» کشور قزاقستان.

هشت کشور شرکت کننده: چین، ایران، قزاقستان، ژاپن، فیلیپین، تایلند، چین تایپه و ویتنام

۶- مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا ۷ تا ۱۵ تیرماه به میزبانی کشور ویتنام.

دوازده کشور شرکت کننده: چین، هنگ گنک، ایران، عراق، ژاپن، قزاقستان، مالدیو، سریلانکا، تایلند، چین تایپه، امارات و ویتنام

۷- نوزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۷، از دوم تا دهم مردادماه در شهر «سورابایا» کشور اندونزی.

بیست تیم شرکت کننده: استرالیا، چین، هنگ گنک، اندونزی، هند، ایران، عراق، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، عربستان سعودی، مالدیو، نیوزلند، پاکستان، سریلانکا، تایلند، چین تایپه، امارات، ازبکستان و ویتنام

۸- نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۱۸ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی شهر «مانیل» کشور فیلیپین.

۱۵ تیم شرکت کننده: استرالیا، چین، هنگ گنک، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، مالدیو، نیوزلند، فیلیپین، سریلانکا، تایلند، چین تایپه و ویتنام

حضور در مسابقات بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، مسابقات انتخابی جهان در قاره آسیا، لیگ جهانی والیبال، قهرمانی باشگاه های مردان جهان، قهرمانی مردان زیر۲۳، ۲۱ و ۱۹ سال مردان جهان، بازی های دانشجویان جهان و مسابقات قهرمانان مردان قاره ها از دیگر برنامه های والیبال ایران در سال ۲۰۱۷ است که این رقابت ها زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار می شود و در این فهرست نیامده است.