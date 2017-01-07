۱۴۶ کیلوگرم مواد مخدر در لردگان کشف شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف ۱۴۶ کیلوگرم مواد مخدر در لردگان، اظهار داشت: این میزان مواد مخدر با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر سه استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر کشف و توقیف شده است.

وی عنوان کرد: این مواد مخدر از نوع حشیش بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در خصوص کشف این مواد مخدر، سه نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگر شدند.

وی افزود: کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته از رشد بسیار بالایی برخوارد بوده است.