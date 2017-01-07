به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه خانه های تاریخی لرستان به بخش خصوصی توانمند واگذار می شود، اظهار داشت: در این راستا برای واگذاری خانه تاریخی کشفی و کاروانسرای چمشک، مزایده برگزار شده و در مرحله عقد قرارداد هستند.

وی ادامه داد: خانه های مصری و مغیث الاسلام نیز به بخش خصوصی واگذار می شود و رایزنی هایی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: کاروانسرای چشمک نیز به بخش خصوصی توانمند واگذار شده و طبق شرایط صندوق احیاء میراث فرهنگی، مدت بیش از یک سال زمان برای احیا و مرمت آنها صرف می شود.

سلیمانی اضافه کرد: اهلیت همه متقاضیان این حوزه ارزیابی می شود و قسمت های دیگری از جمله خانه بزرگمهری، کاروانسرای گوشه و ... نیز در حال واگذاری هستند.

وی ادامه داد: همه این اقدامات به صورت کارشناسی شده انجام می شود و اگر صندوق احیاء میراث فرهنگی همکاری لازم را داشته باشد، این تعداد به ۱۳ خانه تاریخی افزایش می یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با تاکید بر اینکه تلاش زیادی انجام داده ایم تا مدیر عامل صندوق احیاء میراث فرهنگی به استان بیاید ولی باز هم پیگیر این کار خواهیم بود زیرا برخی از این خانه ها و کارونسراها در محورهای گردشگری استان قرار دارند، یادآور شد: لازم است که واگذاری، احیاء و مرمت این خانه های تاریخی با سرعت بیشتر انجام شود.