واگذاری معاونت اجرایی نمایشگاه به تشکل ها/مکاتبه وزیر با قالیباف

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه ۱۸ دی ماه در بازدید از فروشگاه مرکزی موسسه شهر کتاب در تهران و در حاشیه نشستی که با مهدی فیروزان مدیرعامل این موسسه تشکیل داد، گفت: فروشگاههای کتاب در کشور ما به دو مقطع قبل و بعد از شهر کتاب تقسیم می شوند. این مدعای من ضرورتا به معنی ارزشگذاری و یا اعلام خوب و یا بد بودن این فروشگاهها نیست بلکه به جهت تاثیری است که در حوزه عرضه کتاب داشته اند.

وی تعدد و شبکه ای بودن فروشگاههای شهر کتاب را در تاریخ نشر ایران بی سابقه خواند و گفت: ایده راه اندازی فروشگاههای شهر کتاب که از دهه ۷۰ شکل گرفت، در دو دهه گذشته نیز تکامل پیدا کرد و ما شاهد نگاهی تحول گرایانه و توسعه گرایانه در فروشگاههای شهر کتاب بوده ایم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژگی سوم فروشگاههای شهر کتاب را این گونه عنوان کرد: ما در نحوه اداری فروشگاه شهر کتاب می بینیم که این نگرش حاکم است که فروشگاههای کتاب صرفا یک فعالیت فرهنگی محسوب نمی شوند بلکه اصول حاکم بر اقتصاد و فرهنگ، در آنها رعایت می شود. با این هدف که بتواند گردش بازار و تقاضا را بدنبال خود ایجاد کند. همچنین رویکرد تفرجگاهی و فراهم کردن فضایی برای عرضه محصولات فرهنگی با این نگاه، از ویژگی های دیگر شهر کتاب بوده است. علاوه بر آن قالب و فرم ایجاد و عرضه کالاها در این فروشگاهها، مخاطب را به سوی آنها سوق می دهد.

صالحی در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده پیرامون نحوه واسپاری امور سی امین نمایشگاه کتاب تهران به تشکل های نشر در بخش خصوصی ضمن یادآوری نحوه و میزان واسپاری امور این نمایشگاه در سه سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، گفت: برای نمایشگاه کتاب تهران در سال۹۶ این صحبت ها مطرح شد که باید به این سمت حرکت کردکه مسئله تفویض و واسپاری امور نمایشگاه، حالت تثبیت و استقرار خود را پیدا کند. با همین نگاه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران، کارگروه تفویض را تعیین کرد که سه نفر از نمایندگان شورای تشکل های نشر و چند نفر از معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در آن عضویت دارند.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد که برای نمایشگاه کتاب ۹۶ چند اتفاق اصلی باید رخ دهد؛ اول اینکه ساختار و هرم اداره نمایشگاه دچار تغییراتی شود به این ترتیب که قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران، مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران باشد اما مسئولین معاونت اجرایی این نمایشگاه به تشکل های نشر سپرده شود. اتفاق دوم این بود که برای اینکه در مراحل تصمیم گیری و همچنین اجرا، تشکل های نشر گرفتار مشکلاتی نشوند، دو تشکل معرفی شدند که طرف قرارداد ما به عنوان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در برگزاری این نمایشگاه باشند؛ این دو تشکل یکی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و دیگری اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران ایران (آشنا) هستند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اتفاق سوم این بود که هم کارگروه تفویض اختیار و هم شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران تصویب کردند که مسئولیت مدیریت اجرایی ۷ کمیته نمایشگآه به نمایندگان این دو تشکل فراگیر سپرده شود. بدیهی است اینکه این دو تشکل مسئولیت چه تعداد از این کمیته ها را متقبل شوند، در اختیار آنهاست.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد دو تشکل صنفی یاد شده قرار است تا روز دوشنبه هفته جاری (۲۰ دی ماه) گزینه نهایی برای معاونت اجرایی سی امین نمایشگاه کتاب تهران را به شورای سیاستگذاری معرفی کنند.

همچنین قرار است کارگروه تفویض اختیارنمایشگاه کتاب تهران حداکثر تا چهارشنبه هفته آینده مدیران ۷ کمیته مذکور را به این شورا پیشنهاد و معرفی کنند.

وی در عین حال از انجام مطالعات کارشناسی برای استخراج مدل نهایی واگذاری کل امور برگزاری نمایشگاه کتاب تهران از دولت به بخش خصوصی خبر داد و گفت: قرار شد کارگروه تفویض اختیار، تا آخر بهمن و شورای سیاستگذاری نمایشگاه تا آخر اسفند مدل نهایی واگذاری را تعیین کنند تا ما هم با اخذ اجازه نهایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انشاالله این مدل را در نمایشگاه کتاب ۹۶ رونمایی کنیم.

وی همچنین مواردی از قبیل بورسیه مهمانان خارجی شهر و یا کشورهای میهمان نمایشگاه کتاب تهران را از جمله دستور کارهای شورای سیاستگذاری این نمایشگاه برای دوره سی ام عنوان کرد و یادآور شد: در حوزه سیاستهای اجرایی، یکسری توافق های ثبت شده وجود دارد که بر اساس امضایی که پای آنها ثبت شده است، کماکان بین دو طرف معتبر هستند. از جمله آنها قرارداد مربوط به استفاده از شهر آفتاب تا سال ۱۴۰۰ و با توافقی که با شهرداری انجام شده، می توان اشاره کرد که مفاد آن کماکان برای طرفین لازم اجرا است.

صالحی در همین رابطه از نامه نگاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهردار تهران برای مساعدت های بیشتر درباره مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: آقای قالیباف هم نامه آقای صالحی امیری را به مسئولان ذیربط در مجموعه شهرداری تهران ارجاع داده است و ما هم امیدواریم با معرفی معاون اجرایی و مدیران کمیته های ۷ گانه اجرایی نمایشگاه از طرف تشکل های نشر و نهایی شدن مدل واسپاری نمایشگاه کتاب تهران، این موضوع را به صورت جدی تر با شهرداری پیگیری کنیم.

وی در رابطه با احتمال بوجود آمدن برخی تغییرات در ساختار در دست تدوین واسپاری امور نمایشگاه به تشکل های بخش خصوصی در پی تغییر دولت طی ماههای آینده گفت: با توجه به اینکه تصمیم گیری ها در این باره در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران و البته به صورت تدریجی و طی یک فرایند فرهنگسازی انجام شده است و کماکان هم انجام می شود، ما امیدواریم این مصوبات مقتن و پابرجا بماند. با این حال تلاش می کنیم نقطه اتکاهای قانونی این مسئله را هم بوجود بیاوریم به گونه ای که در دولت های بعدی هم، مورد وفاق طرفین این مذاکرات باشد.