دولت یازدهم خود را ملزم به اجرای تعهدات ارائه شده به مردم می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران جدید و قدیم شهرستان ایلام، اظهار داشت: یکی از قول های دکتر روحانی تدوین منشور حقوق شهروندی بود که طی روزهای گذشته تدوین و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و دولت نیز خود را نسبت به انجام مفاد آن ملزم می داند.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین رویکردهای دولت تدبیر و امید کاهش مشکلات مردم در بخش بهداشت و سلامت بود که در این راستا نیز برنامه ریزی گسترده ای را برای اجرای طرح تحول نظام سلامت بکار گرفت که منجر به تقویت تجهیزات پزشکی و کادر درمانی بویژه در استان های کمتر برخوردار بود که در ایلام نیز رضایت نسبی عموم مردم نشان دهنده موفقیت اجرای آن بوده است.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: با توجه به تورم افسار گسیخته در دولت گذشته مهار گرانی نیز از اولویت های دولت یازدهم بود که توانست آن را از ۴۰ درصد به تک رقمی کاهش دهد که دستاورد بسیار بزرگی است که تحقق آن مرهون تلاش همه جانبه تمامی دستگاه های اجرایی است، ضمن اینکه مسئولان دولت با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می کنند زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید معظم له است، انجام دهند.

کلانتری با اشاره به وجود ناامنی های گسترده در منطقه بحران زده خاورمیانه اضافه کرد: ایران اسلامی در این شرایط به لنگرگاه و کانون ثبات و امنیت در منطقه تبدیل شده و با وجود تهدیدات پیش رو و حمایت استکبار جهانی و حکام عرب وابسته به آمریکایی ها و صهیونیزم بین الملل از گروه های تکفیری و تروریستی نه تنها خللی در امنیت مطلوب کشور ایجاد نشده بلکه ایران اسلامی هم اکنون در دفع خطر گروه های ارهابی در عراق و سوریه نیز پیشقدم است.

سرپرست جدید فرمانداری ایلام نیز در این مراسم بر لزوم استفاده بهینه از فرصت خدمت و همچنین برنامه ریزی برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد.

معروف بسطامی گفت: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی مغتنم برای خدمت به عموم فراد جامعه و بویژه نیازمندان است و امیدوارم در مسئولینتجدید بتوانم منشا خدمات باشم.

در پایان این آیین معروف بسطامی به عنوان سرپرست فرمانداری ایلام منصوب و از خدمات ناصر خوشخبر تجلیل شد.