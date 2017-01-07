لزوم ارتقا کیفی محصولات فرهنگی/ از توسعه فضاهای فرهنگی نهراسیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه فرهنگی شهر کتاب عصر امروز شنبه ۱۸ دی ماه در جلسه بازدید معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فروشگاه مرکزی این موسسه در تهران که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه راه اندازی شهر کتاب گفت: موسسه شهر کتاب در سال ۱۳۷۵ با کسب مجوز (موسسه فرهنگی) از وزارت ارشاد و در قالب یک موسسه غیر انتفاعی عام المنفعه ثبت شد و در همکاری با مراکز مختلف اما به صورت مستقل اعلام موجودیت کرد.

وی با بیان اینکه گشایش فروشگاههای شهر کتاب در نقاط مختلف تهران و شهرهای دیگر کشور از مشتری های سایر کتابفروشی های موجود کم نکرد بلکه مشتری های جدیدی ایجاد کرد و به سهم بازار مصرف محصولات فرهنگی افزود، گفت: در دهه اخیر و در شرایطی که احساس می شد با حذف یارانه ها به تدریج کالاهای مصرفی هم از سبد خرید مردم کنار گذاشته می شوند، ما نسل سوم توسعه شهر کتاب را شکل دادیم.

فیروزان در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در آخر سال۱۳۸۹ نسل سوم فروشگاههای شهر کتاب ایجاد شد و طرح توسعه آنها توانست بر مشکلات اقتصادی حوزه فرهنگی فائق بیاید.

به گفته مدیرعامل موسسه فرهنگی شهر کتاب، این موسسه دو استاندارد را در عرضه محصولات فرهنگی همواره مد نظر داشته است؛ اول اینکه حتما آن محصول مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا ارگانهای ذیربط (از جمله وزارت بهداشت) را داشته باشد و دوم اینکه کالاهای وارداتی دارای برگ سبز گمرکی باشند. بر این اساسا اجازه ورود و عرضه هیچ کالای قاچاقی در فروشگاههای شهر کتاب داده نشده و نخواهد شد.

این فعال حوزه فرهنگ با بیان اینکه متاسفانه فرهنگ در زندگی ما ایرانی ها هنوز به یک نیاز تبدیل نشده است، تصریح کرد: باید برای تبدیل شدن فرهنگ و محصولات فرهنگی به یک ضرورت، بسترهایی فراهم کنیم که مردم علاقه مندانه وارد فضاهای فرهنگی شوند و از محصولات مجود در آنها به صورت واقعی منتفع و بهره مند شوند.

فیروزان با بیان اینکه شهر کتاب از سال ۹۰ تاکنون ۶۰ فروشگاه در تهران و ۲۴ شهر دیگر کشور دایر کرده است، یادآور شد: اگر اقتصاد کالاهای فرهنگی را با فایده مندی آنها برای مردم مرتبط کنیم، آن وقت این اقتصاد رونق می گیرد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای راه اندازی شهر دیجیتال در موسسه متبوعش خبر داد و افزود: در این منظومه جدید تمامی اپلیکیشن های حوزه های فرهنگی اعم از کتاب، فیلم، تئاتر، موسیقی و ...عرضه خواهد شد و امیدواریم این اتفاق (راه اندازی شهر دیجیتال) در آینده بسیار نزدیک محقق شود.

همچنین مهدی فیروزان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بسیاری از کتابفروشی های کوچک و فروشگاههای خرده پای محصولات فرهنگی از گسترش سوپرمارکت های بزرگ فرهنگی مانند شهر کتاب ابراز نگرانی می کنند و آنها را مانعی جدی در ادامه حیات خود تلقی می کنندف ضمن بیان این نکته که موسسه شهر کتاب اجازه راه اندازی فروشگاه زنجیره ای را نیز دریافت کره است، گفت: ایجاد فضاهای فرهنگی جدید ناگزیر است و در واقع یک الزام به شمار می رود چرا که سلایق و امکانان متنوعی در جامعه شکل گرفته است البته به شکل طبیعی، ممکن است بخشی از فروشگاهها در برخی از حوزه ها، از بازارشان کاسته شود.

وی که عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران نیز است، با بیان اینکه واسپاری امور این نمایشگاه به بخش خصوصی یکی از درخشان ترین تصمیمات دوره مدیریت سید عباس صالحی در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد بوده است، ادامه داد: باید چنین تصمیماتی در حوزه های دیگر هم گرفته شود. بسیاری از کمک هایی که به کتاب می شود، لزوما باعث تولید کتاب خوب نمی شود بلکه باعث تولید کتابهایی می شود که مردم مشابه آنها را می توانند پیدا کنند.

مدیرعامل شهر کتاب در همین رابطه تصریح کرد: کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد این است که عرضه را باید زیاد کند نه اینکه تقاضا ایجاد کند. تا ۳-۴ سال پیش که یارانه در حوزه نشر برقرار بود، ما شاهد انبارهای متعدد کتاب بودیم. ما امروز باید هم در حوزه کتاب، هم در حوزه کالای فرهنگی، کیفیت محصولات را ارتقا دهیم اگر این اتفاق بیفتد، به طور خود به خودی از آن استقبال صورت خواهد گرفت.

فیروزان بار دیگر تاکید کرد: نباید از افزایش و توسعه فضاهای فرهنگی هراس داشته باشیم بلکه باید از این بهراسیم که این فروشگاهها در عین اینکه زیاد می شوند اما محصولات با کیفیت در آنها عرضه نشود.

همچنین در این نشست امجد معاون توسعه موسسه فرهنگی شهر کتاب از اجرای ۱۸۵ برنامه شامل اجراهای موسیقی، دیدار با اهل قلم، برنامه های آئینی و ... از سال ۱۳۹۰ تاکنون و در فروشگاههای شهر کتاب خبر داد.