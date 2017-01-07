عامل حمله تروریستی برلین اسلحه خود را از سوئیس تهیه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکه تلویزیونی «زد دی اف» آلمان از سفرهای متعدد عامل حمله تررویستی به بازار کریسمس برلین که ماه گذشته با منحرف کردن کامیون خود به سمت مردم و شلیک به سمت آنها در این بازار، منجر به کشته شدن ۱۲ تن از شهروندان این شهر شده بود، خبر داد.

این شبکه تلویزیونی همچنین اعلام کرد که احتمال دارد این تروریست تونسی، اسلحه خود را از سوئیس تهیه کرده و به آلمان آورده باشد.

زد دی اف همچنین بدون نقل قول از سوی مقام و یا منبع خبری، اعلام کرد که بررسی عکس های گوشی تلفن همراه «انیس العامری» عامل حمله برلین نشان میدهند که وی چندین مرتبه به سوئیس سفر کرده است.

این درحالیست که دستگاه اطلاعات امنیتی سوئیس مسائل مطرح شده توسط زد دی اف را نه تایید و نه رد کرده است. این سازمان همچنین در خصوص این پرسش که آیا این فرد پیشتر در سوئیس اقامت داشته و یا اسلحه را از این کشور به دست آورده یا خیر، اظهار نظر نکرده است.

در همین حال، سخنگوی دستگاه اطلاعاتی سوئیس گفت که این سازمان تعقیب جنایی خود را علیه افراد ناشناس این پرونده به جریان انداخته است.