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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۰۹

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین:

رسانه های متعهد در دفاع از حریم ولایت تلاش کنند

رسانه های متعهد در دفاع از حریم ولایت تلاش کنند

قزوین- مسئول بسیج رسانه استان قزوین گفت: رسانه های متعهد در شرایط حساس کنونی وظیفه دارند ضمن دفاع از حریم ولایت و ارزشهای اسلامی دشمنان را در رسیدن به اهدافشان نا امید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرباز در گرامیداشت شهدای بسیج رسانه استان با عنوان قاصدان سرخ که شنبه شب با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، بیژن نوباوه نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و جمعی از خانواده شهدا در مسجد امام خمینی غیاث آباد قزوین برگزار شد اظهار داشت: شهدای رسانه ای با شجاعت و ایمانی مثال زدنی برای ثبت وقایع حماسی ملت ایران و نیز اقصی نقاط کشور های اسلامی جان خود را فدا کردند تا مسیر ارزشها پایدار بماند.

وی افزود: در هنگام جنگ تحمیلی این شهدا ایمان خود را نشان دادند و در کنار آنها شهدای رسانه با ثبت و ضبط حماسه های رزمندگان نقش اطلاع رسانی خود را به نحو مطلوب نشان دادند و امروز وظیفه داریم یادشان را گرامی بداریم.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین تصریح کرد: رسانه های بسیجی نشان دادند که با بصیرت و هوشیاری خود ضمن حضور در صحنه نسبت به بیداری مردم هم همت گمارده اند که باید قدر این جایگاه را بدانیم و از آن صیانت کنیم.

سرباز تصریح کرد: شهدایی چون محمود صلاحی، ابوالفضل رجبی، رضا طاهرخانی، شهید محمد حسین محمودیان، محمد حسن ماخانی، حمیدرضا کشاورز، اسداللهی، طهماسب شیخ حسنی و ابراهیم سهیلی درس استقامت و شجاعت و ایثارگری را به ما آموختند و همه وظیفه داریم راه آنها را ادامه دهیم.

وی یادآورشد: رسانه های متعهد در دفاع از حریم ولایت باید بیش از پیش کوشا باشند و در این شرایط حساس با درک موقعیت کشور مان در مسیر اطلاع رسانی درست و اصولی و هوشیار کردن جامعه تلاش کنند.

خون شهید خزایی همچنان تازه است/ راه شهدا ادامه دارد 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین اضافه کرد: خون شهدایی چون خزایی همچنان تازه است و ملت ایران رشادتهای اصحاب رسانه را هرگز از یاد نخواهد برد و نخواهد گذاشت بر ارزشهای اسلامی غبار فراموشی بنشیند.

وی گفت: همه رسانه ها در شرایط کنونی باید برای حفاظت از حریم ولایت در صحنه باشند و دشمن ورسانه های استکباری رادر رسیدن به اهداف شومشان نا امید کنند.

    

کد مطلب 3871162

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