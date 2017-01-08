آلمان خواهان تعطیلی مساجد سلفی در این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان می گوید که مساجد آلمانی وابسته به روحانیون محافظه کار سلفی باید تعطیل شده، اجتماعاتشان منحل گشته و خطیبان آنها اِخراج شوند.

این مقام آلمانی در مصاحبه با مجله «اشپیگل» با اشاره به ارتباط عامل حمله تروریستی به بازار کریسمس در برلین با یک خطیب سلفی گفت که وی در این خصوص «هیچگونه تساهل و مدارایی را نمی پذیرد و مساجد سلفی باید هر چه سریعتر تعطیل شوند، اجتماعات آنها منحل گشته و خطیبان اِخراج شوند».

زیگمار گابریل در ادامه افزود که آلمان باید با اشکال افراط گرایی در خاک خود مبارزه نماید.

منظور زیگمار گابریل از این خطیب سلفی، شخصی به نام «ابو والا» است که در نوامبر سال گذشته به اتهام جذب نیرو در آلمان به نیابت از گروه تروریستی داعش دستگیر شد.

گفتنی است که «انیس العامری» مظنون حمله تروریستی به یک بازار کریسمس در شهر برلین که به مرگ دوازده تن انجامید، به ارتباط با این روحانی سلفی متهم شده است.

شایان ذکر است که «سلفی گرایی» در آلمان به سرعت در حال رشد است و از کمکهای مالی و سایر حمایتهای عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس برخوردار است. این فرقه با اَشکال مدرن جامعه ناسازگار است. این جنبش همچنین با گروههای رادیکالی همچون داعش در ارتباط است.