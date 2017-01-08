خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: اردوی جنجالی امارات که با مصاحبه های تند برانکو ایوانکوویچ شروع شد و با بازگرداندن بازیکنان پرسپولیس ادامه یافت و با استعفای کارلوس کی روش خاتمه یافت، فوتبال ایران را در موقعیتی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. مشکل اصلی حال حاضر و البته همه شش سال گذشته مردی پرتغالی است به نام کارلوس کی روش.

* جلسه طولانی با رئیس و ارائه استعفاء

سرمربی تیم ملی که از صحبت های برانکو بسیار عصبانی و دلخور بود روز جمعه در محل باشگاه ایرانیان جلسه ای پنج ساعته با مهدی تاج داشت و در پایان این نشست طولانی استعفای کتبی اش را تقدیم رئیس فدراسیون کرد تا عملا او را در موقعیتی بین زمین و آسمان قرار دهد.

* حالت اول؛ پذیرش استعفای کی روش

ساده ترین کار برای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال این است که استعفای کی روش را بپذیرند و به همه بداخلاقی های چند سال اخیر او که شامل مصاحبه های تند، توهین به برخی افراد و بعضا زیاده خواهی های خارج از توان و ظرفیت امکانات فوتبال ایران بوده پایان دهند. تاج هم بی میل نیست که چنین تصمیمی بگیرد اما همین تصمیم ساده تبعات سنگین و پیچیده ای خواهد داشت.

* زمان اندک تا دیدار برابر قطر

اگر فدراسیون فوتبال با استعفای کی روش موافقت کند شاید بتواند نفس راحتی از دست او و غرهایش بکشد اما دو ماه زمان اندکی برای پیدا کردن جانشین او تا دیدار برابر قطر است. در این فاصله قطعا گزینه خارجی مناسبی برای تیم ملی پیدا نخواهد داشت و مربیان ایرانی هم توانایی جمع کردن تیم در این فرصت کوتاه را ندارند. به همین خاطر همین مورد دست و پای فدراسیون را به شدت بسته و اجازه تصمیم گیری را از تاج گرفته است.

* حالت دوم؛ ادامه کار با کی روش

دومین حالت این ماجرا این است که فدراسیون فوتبال با استعفای کی روش مخالفت کند و شرایط را به گونه ای فراهم کند که او به کارش ادامه دهد. با شناختی که از کی روش و استعفاهای قبلی اش وجود دارد وی قطعا «سوارتر» از قبل می خواهد کارش را پیش ببرد و امتیازات بیشتری خواهد گرفت. بنابراین رد استعفای کی روش هم تبعات بدی برای فدراسیون و البته اقتدار نداشته آن خواهد داشت.

* مشکلی به نام تسویه حساب با برانکو

اگر حالت دوم را در دستور کار قرار دهیم و بخواهیم با کی روش ادامه دهیم طبیعتا او مردی نیست که بخواهد صحبت های تند برانکو را بی پاسخ بگذارد. بنابراین اگر فدر اسیون استعفایش را نپذیرد باید به او فرصت پاسخگویی هم بدهد چرا که کی روش آدمی نیست که این حرف ها را بی جواب بگذارد. او تاکید کرد که از کسی حرف شنوی ندارد و باید جواب برانکو را بدهد.

* مسئولان بین زمین و هوا مانده اند

شرایطی که برای فوتبال ایران بوجود آمده عملا مسئولان را بین زمین و هوا معلق نگه داشته است. از یک طرف تمایل دارند که به زورگویی های کی روش پایان دهند و برای همیشه او را از فوتبال ایران دور کنند، از یک ظرف زمان کافی برای انتخاب جانشین و آماده سازی تیم ملی برای دیدار با قطر را ندارند و ناچارا با همین فرد به کارشان ادامه دهند. مهدی تاج و اعضای هیات رئیسه فدراسیون و حتی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حالتی سخت گیر افتاده اند.

* حالت سوم؛ ایجاد وفاق ملی با مشارکت همه

سومین حالتی که به نظر می رسد قطعا باید در دستور کار فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و مسئولان پرسپولیس و سایر باشگاه ها قرار گیرد ایجاد وفاق ملی بین همه اهالی این رشته است تا هیچکس ضرر نکند و دود این اختلافات هم به چشم تیم ملی و باشگاه ها نرود. پرسپولیس نماینده ایران است و باید با الهلال که به نوعی تیم ملی عربستان است نبرد سختی داشته باشد. بنابراین این بازی برای همه ایرانی ها اهمیت زیادی دارد.

تیم ملی هم باید با قطر بازی کند که دیداری حساس و سرنوشت ساز است و بردن آن می تواند زمینه حضور در جام جهانی را فراهم کند. قطعا رفتن تیم ملی به جام جهانی اتفاقی شیرین و بزرگ برای فوتبال ایران خواهد بود. همانطور که اگر تیم ملی به جام جهانی نرود فوتبال برای چند سال «یخ» خواهد بست و خونی در رگ هایش جریان نخواهد داشت.

به همین خاطر انتظار از همه اهالی فوتبال، فدراسیون، وزارت ورزش، مدیران باشگاه ها، مربیان، پیشکسوتان و کارلوس کی روش و برانکو این است که در جهت رسیدن به تفاهم و توافق برای سر منافع ملی ایران تلاش کنند و منافع شخصی و تسویه حساب ها را کنار بگذارند تا دلخوشی مردم از آنها گرفته نشود.