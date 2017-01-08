به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی، در مراسم اختتامیه جشنواره « ایران ساخت» که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: امروز می خواهم با افتخار اعلام کنم که نخستین مولود فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، با تندرستی و درستی، ماموریت خود را به انجام رساند. «ایران ساخت» در برنامه اقتصاد مقاومتی، ماندگار خواهدشد چرا که با زبان فرهنگ و هنر، دغدغه‌ها را اعلام کرد. از این رو، دلنشین، رنگارنگ و دوست‌داشتنی بود.

وی افزود: البته مسئولیت‌ها هم سنگین‌تر شد؛ «ایران‌ساخت» برای پر کردن برگه عملکرد سازمانی، برگزار نشد. تلاش های دست اندرکاران این رویداد، و جدیت مثال‌زدنی سازمان‌ها و افراد همکار و همراه، شاهد ماجرا هستند. بنابراین توقع و خواسته از «ایران‌ساخت» بعدی، فزون‌تر خواهدبود.

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، به معنای رنج و ریاضت کشیدن و دیوار دور خود کشیدن نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی در حقیقت به معنای درون‌زایی، برونگرایی، عدالت‌محوری، مردمی بودن، توانایی و دست پر بودن است. اقتصاد دانش‌بنیان، ثروت‌آفرین است و از همین رو، جایگاهی مهم را دارا است. ما با «ایران‌ساخت» توانستیم به زبان هنر و یاری هنرمندان و صاحبان ذوق و اندیشه، ذهن و فکر جامعه را به موضوعات روشن و امیدوارکننده معطوف کنیم.

کرمی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش‌بنیان، حال همه ما را خوب می‌کند، ادامه داد: چرا که همه چیز با این مولفه، رنگ نویی، نوآوری و دانش را به خود می‌گیرد. در نتیجه، اقتصاد مقاومتی؛ دانش‌بنیان، استوار و امیدوار به سمت رونق سیر خواهد کرد.

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان همچنین ابراز کرد: جای بسی خوشحالی است که بگویم، بذر «ایران‌ساخت» در زمین و گستره حاصلخیز اقتصاد مقاومتی، گل داده است و به یاری خداوند متعال، در سال‌های آتی، طعم شیرین میوه‌هایش را نیز خواهیم چشید.

بهره مندی رسانه ها از آثار «ایران ساخت»

وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها در پیشبرد اهداف جشنواره «ایران ساخت» بیان کرد: اما امروز، نقطه آغازین یک ماجرای مهم‌تر است؛ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، از اندوخته قیمتی و ارزشمند رویداد «ایران ساخت»، می‌توانند که بهره‌های فراوان ببرند. آثار برگزیده و شایسته «ایران‌ساخت» باید در ذهن جامعه جاری شود و همانا رسانه‌ها در اَنحاء و اَشکال مختلف آن، قاصد و حامل پیام‌های آشنا و دلگشا و امیدآفرین هستند.

دبیرکل جشنواره «ایران ساخت» با بیان اینکه فرهنگسازی برای ایجاد یک نهضت و حرکت ملی، ستون و محور است، افزود: جشنواره «ایران‌ساخت» با رویکرد ترویجی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خود، ارکان مختلف نظام را کنار هم نشاند و زمینه گفتمان‌سازی را برای پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور به خوبی، بارور کرد.

کرمی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب، درباره اهمیت حمایت از تولید ملی می فرمایند اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد.» و چندی پیش نیز معظم‌له از اینکه یک معاونت با رویکرد فرهنگی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است، ابراز خشنودی و از این اقدام حمایت کرده بودند. «ایران ساخت» نیز به پشتوانه چنین فرمایشاتی، کارش را در حد یک رویداد ملی، پیش گرفته و ادامه می دهد.

مشاور معاون علمی و فناوری با تاکید بر اینکه در هشت‌سال دفاع مقدس، ما از داشته‌هایمان تا پای جان دفاع کردیم، ابراز کرد: پس از آن، در دوباره ساختن کشور، هرچند تحریم‌های ظالمانه بیشتر و بیشتر شد اما هیچ‌گاه از پا نایستادیم و تسلیم نشدیم و نمی‌شویم.

وی گفت: رشد جهنده و خیره‌کننده علمی با تأیید رصدکنندگان غربی، حاصل مقاومت و خواست «ما می‌توانیم» مردم ایران بود. در این مسیر، تنی چند از بهترین مردان علم و مقاومت را نیز در کسوت شهادت، بدرقه کردیم. اکنون، جوانان جسور و شجاع‌مان، در حوزه کسب و کارهای نوین، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان ورود جدی پیدا کرده اند.