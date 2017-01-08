به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کریمه قم در دیداری از لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه در قم میزبان تیم والیبال فولاد ویان همدان است و به دنبال کسب اولین پیروزی این فصل خود از این بازی خانگی خواهد بود.

تیم‌های کریمه قم و فولاد ویان همدان در حالی امروز از ساعت ۱۶ در سالن شهید رضاییان قم به دیدار هم می‌روند که تیم کریمه قم در هر ۱۰ بازی قبلی خود در لیگ دسته اول بازنده شده و در جدول ۲ امتیازی و قعرنشین است.

تیم فولاد ویان همدان که با نام اتحاد جوان این شهر نیز شناخته می‌شود تیم سوم جدول رده بندی لیگ دسته اول است که با ۲۰ امتیاز و یک امتیاز کمتر از تیم سپهر الکتریک قزوین به دنبال تصاحب جایگاه دوم است و تیم شهرداری جوان ارومیه نیز با ۲۹ امتیاز در صدر قرار دارد.

تیم کریمه قم در بازی قبلی خود در قزوین با نتیجه ۳ بر یک برابر سپهر الکتریک قزوین شکست خورد و اکنون از۱۰ بازی ۲ امتیاز دارد که این ۲ امتیاز را به لطف به دست آوردن ۲ ست از بازی رفت برابر عقاب سبلان اردبیل و بازی برگشت برابر عقاب نیروی هوایی تهران کسب کرده است.

با توجه به شرایط جدول رده بندی، کریمه تنها برای دفاع از حیثیت خود در ادامه لیگ به میدان می‌رود و با توجه به اینکه در بازی‌های پایانی لیگ دسته اول میزبان است شانس بیشتری برای افزایش امتیازات خود دارد.

روح الله شفیعی سرمربی کریمه قم بارها اعلام کرده که تیمش با ترکیبی جوان، کم تجربه و در فاصله چند روز مانده به آغاز لیگ جمع شده و از تیمش انتظار چندانی ندارد و شکست‌های پی در پی کریمه برای این باشگاه اهمیتی ندارد زیرا آن‌ها به دنبال کسب تجربه برای فصول آتی هستند.

تیم والیبال کریمه از بازیکنانی صد درصد بومی بهره‌مند است و میانگین سنی پایین این تیم، کریمه را در زمره جوان‌ترین تیم‌های لیگ والیبال ایران قرار داده است و پیش بینی می‌شود کریمه در آینده به نتایج خوبی دست پیدا کند.