آغاز ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری از اول بهمن

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای اول تا دهم بهمن ماه ۹۵ خواهد بود.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ۹۷-۹۶ دستیاری پزشکی در هفته آینده منتشر می شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آن دسترسی پیدا کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار می شود.