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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۱

دفترچه هفته آینده منتشر می شود؛

آغاز ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری از اول بهمن

آغاز ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری از اول بهمن

ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از اول بهمن ماه ۹۵ آغاز می شود و این آزمون اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار خواهد شد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای اول تا دهم بهمن ماه ۹۵ خواهد بود.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ۹۷-۹۶ دستیاری پزشکی در هفته آینده منتشر می شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آن دسترسی پیدا کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار می شود.

کد مطلب 3871256

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