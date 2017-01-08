لزوم راه اندازی سامانه جامع کارورزی در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دومین جلسه تحلیلی بررسی آسیب شناسی اجرای دروس کارورزی ۱ و ۲ با حضور سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

امید بزرگ حداد، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: به منظور تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین، روند اجرای دروس کارورزی نیازمند آسیب شناسی جامع و کامل بود، که این امر به خوبی محقق شد.

وی افزود: نیاز دانشگاه به راه اندازی سامانه جامع کارورزی با قابلیت نظارت بر فرآیند اجرایی، اصلاح مکانیسم اجرایی گسترش دانشگاه برای صدور مجوز دوره های مهارتی و اصلاح سرفصل و شرایط مدرسان دروس کارورزی، محرز بوده و لازم است در اسرع وقت اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.