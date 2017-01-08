۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه خبرداد:

لزوم راه اندازی سامانه جامع کارورزی در دانشگاه علمی کاربردی

سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی گفت: این دانشگاه نیازمند راه اندازی سامانه جامع کارورزی با قابلیت نظارت بر فرآیند اجرایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دومین جلسه تحلیلی بررسی آسیب شناسی اجرای دروس کارورزی ۱ و ۲ با حضور سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

امید بزرگ حداد، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: به منظور تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین، روند اجرای دروس کارورزی نیازمند آسیب شناسی جامع و کامل بود، که این امر به خوبی محقق شد.

وی افزود: نیاز دانشگاه به راه اندازی سامانه جامع کارورزی با قابلیت نظارت بر فرآیند اجرایی، اصلاح مکانیسم اجرایی گسترش دانشگاه برای صدور مجوز دوره های مهارتی و اصلاح سرفصل و شرایط مدرسان دروس کارورزی، محرز بوده و لازم است در اسرع وقت اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.

