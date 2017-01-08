نامه جهانگیری به ۴ عضو کابینه/ماموریت جدید نوبخت و انصاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری با ارسال بخشنامهای به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساختها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان دادهکاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:
الف ـ خطمشیگذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و بهروزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاههای اجرایی
ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام بهروزرسانی مستمر و برخط دادهها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن
پ ـ ایجاد مرجع نظامهای دادهای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)
ت ـ بهرهگیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به دادهها و اطلاعات دستگاههای اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاههای اجرایی برای بههنگامسازی اطلاعات
ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند دادهها
ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همهجا و همهکس به خدمات، اطلاعات و دادههای دولت از طریق زیرساختها و برنامههای کاربردی (APP) تلفن همراه
چ ـ نظارت و پایش کیفیت دادهها و اطلاعات دستگاههای اجرایی به طور مستمر
۲ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و بهروزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ میشود، نسخهای از اطلاعات و دادههای اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت بهروزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاههای اجرایی است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
نظر شما