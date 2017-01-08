به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر حسام الدین علامه در حاشیه نشست هم اندیشی مسئولان اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت و ستاد فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بودجه حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی این بودجه صرف برگزاری مسابقات و المپیادهای کشوری مرتبط و برپایی کارگاه‌های آموزشی ملی و کشوری و همچنین حمایت از طرح‌های برجسته و خاص دانشگاهی خواهد شد.

وی همچنین از افزایش ۴۰ درصدی بودجه فرهنگی کل دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد وگفت: این افزایش بودجه که بخش اعظم آن، با توجیه به وجود آمدن انجمن‌های علمی در ذیل معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی در سازمان مدیریت و برنامه بودجه به تصویب نهایی رسیده‏، قطعا راه را برای برای معاونان فرهنگی و دانشجویی هموار خواهد کرد که سال آینده، سال جهش و شتاب انجمن‌های علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشد.

علامه تاکید کرد: با افزایش بودجه فرهنگی که سال آینده تحقق خواهد یافت، باید نسبت به تقویت زیرساخت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی بخصوص در حوزه فناوری نانو تلاش کرد.

وی بر لزوم تشکیل انجمن‌های علمی – دانشجویی نانو تاکید کرد و گفت: تابستان سال آینده که بودجه فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی تخصیص یافته و عملیاتی شود، ما شاهد رشد برنامه‌های حمایتی انجمن‌های علمی در سراسر دانشگاه‌ها باشیم.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری نخستین نشست هم اندیشی و کارگروه مشترک میان شورای سیاستگذاری انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت بهداشت با واحد فعالیت‌های ترویج و آموزشی ستاد فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: قرار است یک تفاهمنامه‌ای میان وزارت بهداشت و ستاد ملی فناوری نانو در زمینه ترویج فناوری نانو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شکل گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی، فناوری نانو جزو ۷ فناوری نوین است که در کشور به عنوان تکنولوژی‌های برجسته و فاخر مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایران در همان اوان شروع فنانوری نانو به این حوزه ورود پیدا کرده، اکنون جزو ۱۰ کشور برتر جهان در عرصه فناوری نانو است.

علامه گفت: خوشبختانه در انجمن‌های علمی دانشجویی در وزارت بهداشت، به واسطه علاقه‌مندی وانگیزه بالای دانشجویان، شاهد روند رو به رشدی هستیم و دانشجویان علاقه‌مند هستند که در حوزه‌های علمی اطلاعات خود را افزایش دادن و سطح مهارتهای پژوهشی و فناورانه خود را ارتقاء دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، انجمن‌های علمی – دانشجویی فناوری نانو شکل‌ گیرد‏، گفت: دانشجویان در قالب این انجمن‌ها تکست‌ها و مولتی مدیاهای آموزشی فناوری‌های نانو را به صورت مجازی در کلاس‌ها فرا خواهند گرفت و با این فناوری به صورت مقدماتی تا سطوح پیشرفته آشنا خواهند شد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: مقرر شد کمیته پزشکی حوزه فناوری نانو با همیاری وزارت بهداشت از طبقه‌بندی پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی حوزه فناوری نانو استفاده کند تا دانشجویانی که در آینده نزدیک در مسیر فعالیت‌های ترویجی با فناوری نانو حرکت می‌کنند بتوانند آموزشهای لازم را کسب کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه پزشکی زیاد دنبال فعالیتهای پژوهشی صرف نیستیم‏، گفت: این فعالیتها باید به صورت خلاقانه و نوآورانه در حوزه تشخیص پزشکی، درمان، حوزه دارو، طب سنتی و.. سوق داده شود و باید بتوانیم از فناوری نانو استفاده‌های بهینه‌تری کرد.

علامه گفت: باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا در دو سال آینده ‏، آموزش‌های مقدماتی متوسطه و پیشرفته تئوری و آزمایشگاهی نانو به سرانجام برسد تا دانشجویان زمانی که خواستند وارد فیلد کاربردی شوند، آشنایی کاملی در بخش نانو داشته باشند.

وی در خصوص حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه فناوری نانوگفت: به ازای هر صد دانشجویی که در یک دانشگاه، کلاس آموزشی برایشان برگزار می‌شود حدود یک میلیون تومان در بخش آموزشی به آنها کمک می‌شود.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: ضمن اینکه متناسب با پایان نامه‌هایی که دانشجویان ارایه می‌دهند مبلغ ۷ تا ۱۲ میلیون تومان به آنها کمک می‌شود و اگر موردی به ثبت پتنت برسد و یک خروجی مشخص علمی و کاربردی داشته باشد تا مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به هر خروجی فناورانه و نوآورانه کمک خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ ماه از زمان ابلاغ آیین نامه تاسیس انجمن‌های علمی در ذیل معاونت فرهنگی و دانشجویی نمی‌گذرد، گفت: با این وجود، علاقه‌مندی و انگیزه دانشجویان علوم پزشکی در تاسیس، راه‌اندازی و پیشبرد انجمن‌های علمی بیش از انتظار ما بوده است.

علامه با اشاره به اینکه سال مالی سختی را می‌گذرانیم‏، گفت: در این سال مالی سخت، چه در بودجه ستادی و چه در توان بودجه‌ای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی محروم‌ترین‌ها در بهره‌مندی از بودجه‌های فرهنگی بودند.‏