اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در مواجهه با پدیده بدپوششی

به گزارش خبرگزاری مهر ، عباس جعفری دولت آبادی در نشست تخصصی روسای پلیس اماکن عمومی ناجا، تأمین امنیت اجتماعی را مهم ترین شعار و اقدام اساسی پلیس عنوان کرد و گفت: تامین امنیت عمومی در حوزه های اجتماعی یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران بوده که در تحقق این امر تلاش های بسیاری انجام شده است.

وی به اختلاف نظر صاحب نظران و اشتراکات میان آنها در موضوعاتی نظیر نحوه پوشش، لباس و ... اشاره کرد و گفت: آنچه که حوزه اجتماعی به آن توجه دارد در کلیه نظام های سیاسی نیز مورد توجه پلیس است.

دادستان تهران موضوع پوشش و وضعیت اماکن را یکی از زیرمجموعه های مهم امنیت اجتماعی نام برد و افزود: نظام های سکولار معتقدند بحث پوشش ظاهری امری خصوصی است و افراد جامعه می توانند هرگونه که تمایل دارند لباس بپوشند، این نظام ها هیچ گونه مشکلی در بحث پوشش ندارند مگر اینکه کسی در حوزه حقوقی بخواهد مشکلی در سطح جامعه ایجاد کند اما در نظام های دینی از جمله جمهوری اسلامی ایران نظم عمومی از مصادیق ارزش ها تلقی شده به گونه ای که افراد ساکن در این نظام اگر به ارزش های دینی معتقد نباشند، مکلف هستند در منظر عمومی حقوق اجتماعی را رعایت کنند.

دولت آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه پوشش و وضعیت شهرها برخی تلاش می کنند که وضع را از حالت عادی خارج کنند به نحوی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند؛ یکی از دغدغه های پلیس، حفظ ظاهر شهرها از لحاظ عفت عمومی، رعایت موازین در نوع عرضه کالا و ... است که به لحاظ نظام دینی نمی توانیم در این رابطه بی توجه باشیم.

وی با بیان اینکه نمی توان موضوع پوشش و وضعیت ظاهر شهرها را از هم جدا کرد، گفت: در راستای ترویج سبک پوشش اسلامی ایرانی صرفا به کارگیری رویکردهای سلبی و یا ارشادی مناسب نیست و باید سیاست های درست را منطبق بر نیازهای جامعه به کارگرفت.

این مسئول ادامه داد: در سیاست های سلبی و ارشادی مهمترین امر مورد غفلت قرار گرفته، حوزه ارزشی است زیرا در این حوزه آنچه که تاثیرگذار است، تفکرات انسان ها است، در صورتی که دیدگاه و نگرش ها تغییر نکند، هیچ تحول و تغییری در افراد رخ نمی دهد.

دادستان تهران بر عدم مطالبه گری دستگاه ها در امر پوشش و حجاب اشاره کرد و گفت: از میان ۲۶ دستگاه مسئول در حوزه فرهنگ کمترین وظایف متعلق به پلیس و دستگاه قضا است اما این امر بالعکس شده و بیشترین مطالبات در این حوزه از این دو دستگاه صورت می گیرد.

دولت آبادی با بیان اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند مشارکت همه دستگاه های مسئول است، گفت: در ردیف بودجه ای ارگان ها برای این منظور ارقامی مدنظر قرار می گیرد اما متأسفانه شاهد هستیم که برخی از ارگان ها و سازمانها اراده و اهتمام لازم را در هزینه کرد درست و فرهنگی این بخش ندارند.

وی تصریح کرد: باید رویکرد مطالبه گری از دستگاه ها که در حوزه های اجتماعی، عهده دار مسئولیت هستند، نهادینه شود لذا بایستی سیاست مطالبه گری را باید به همه دستگاه ها سوق دهیم نه اینکه از خود سلب مسئولیت کنیم.

این مسئول با بیان اینکه در امر مبارزه با بدپوششی اتحادیه ها در خط مقدم قرار دارند، تصریح کرد: هنگامی که اتحادیه ها به فروشگاه های عرضه لباس مجوز می دهند چرا پلیس و دستگاه قضا باید در بحث بدپوششی وارد عمل شوند؛ اتحادیه صادرکننده مجوز برای فعالیت فروشگاه ها باید مسئول رسیدگی به تخلفات آنها باشند، یعنی باید از ظرفیت و احساس مسئولیت اتحادیه های پوشاک در راستای مبارزه با «بد پوششی» بهره برد.

وی بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت آرایشگاه ها تأکید و بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد آرایشگاه های بدون مجوز هستیم که در طیف های مختلف غیرقانونی فعالیت دارند. آیا مسئول نظارت بر فعالیت چنین مراکزی صرفا پلیس و دستگاه قضا است؟ سیاست مطالبه گری از دستگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی یک ضرورت است.

وی بر لزوم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و پیشدستانه در مواجه با پدیده بدپوششی تأکید و بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد مقابله را محدود به مواقع ضروری می کنیم که این روند نتیجه بخش نیست، اعمال سیاست های راهبردی باید فرهنگی و اجتماعی باشد و در طول زمان به طور مستمر اجرایی شود.

دادستان با تقدیر از اقدامات پلیس نظارت بر اماکن عمومی برارتباط دوسویه میان دستگاه قضا و پلیس تأکید کرد.